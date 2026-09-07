BRASIL

PM é preso suspeito de matar a esposa com tiro na cabeça

Larissa foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento do casal

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 16:21

Larissa era casada com PM Vinicius Crédito: Reprodução

O policial militar Vinicius Costa Silva foi preso nesta segunda-feira (7), na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ele é suspeito de matar a esposa Larissa Morata, de 29 anos, com um tiro na cabeça. O corpo da vítima foi encontrado sobre a arma do policial.

O corpo de Larissa foi encontrado na manhã de domingo (6), algumas horas após ter discutido com o marido. O homem negou o crime à polícia e afirmou que a jovem teria tirado a própria vida. Familiares de Larissa, porém, não acreditam nessa versão e levantam a suspeita de feminicídio.

Mulher de PM, jovem de 29 anos é achada morta 1 de 4

Depois da prisão, o homem será conduzido para o Presídio Militar Romão Gomes, segundo informações do g1 SP. Ele foi preso após a polícia identificar inconsistências que ajudam a descartar, por ora, a hipótese de suicídio. A conclusão dos laudos necropsiais ajudará com informações quanto à causa da morte.

Diante das circunstâncias encontradas no imóvel, o caso foi registrado como morte suspeita. Enquanto os laudos não forem concluídos, a morte não é oficialmente classificada como suicídio ou feminicídio, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h e encontrou a jovem caída no banheiro da residência, com um ferimento de arma de fogo na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte no local.

Larissa e Vinícius moravam juntos na casa havia menos de um mês, segundo familiares. Uma irmã do policial contou aos investigadores que esteve no imóvel horas antes da morte e que o casal discutiu e chegou a conversar sobre o término do relacionamento.