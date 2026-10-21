CRIME

PM mata suspeito a tiros em avenida e encontra corpo de mulher esquartejado perto do local

Polícia investiga se há ligação entre as mortes

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:59

PM estranhou movimentação de suspeito Crédito: Reprodução/TV Globo

O corpo esquartejado de uma mulher foi localizado por policiais militares na madrugada desta quarta-feira (21), na Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo (SP). A descoberta ocorreu perto do ponto onde um homem havia sido baleado e morto em uma troca de tiros com a equipe, na altura da Chácara Bela Vista.

A Polícia Civil vai apurar se o homem teve participação na morte da mulher. Até o momento, não há confirmação de vínculo entre os casos. A vítima ainda não foi identificada.

Segundo informações da TV Globo, os PMs estavam em patrulhamento quando avistaram o suspeito caminhando com um objeto que descreveram como “objeto reluzente”. Os agentes afirmaram que, ao tentarem abordá-lo, ele disparou contra a equipe e correu. Os policiais revidaram, e o homem morreu baleado.

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Depois do confronto, os militares encontraram partes do corpo da mulher. A vítima estava decapitada, e a cabeça foi localizada nas proximidades. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia.

Uma das hipóteses investigadas é a de feminicídio, mas a apuração ainda está na fase inicial.

Durante a preservação da área, que exigiu o isolamento de duas faixas da Marginal Tietê, um carro bateu em uma viatura da PM. Ninguém ficou ferido.