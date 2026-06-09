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PM nocauteia homem com socos e joelhada durante festa de São João

Policial foi afastado após caso de agressão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:09

PM foi filmado agredindo homem em festa
PM foi filmado agredindo homem em festa Crédito: Reprodução

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial militar agredindo um homem durante os festejos de São João em Campina Grande, na Paraíba. Nas imagens, o agente aparece se aproximando da vítima, ainda não identificada, e desferindo sete socos, além de uma joelhada no rosto.

A gravação também mostra que outros policiais presentes no local não interferem na ação. Após as agressões, o militar segue caminhando normalmente, enquanto o rapaz cai no chão e recebe ajuda de pessoas que estavam próximas.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (5), no Parque do Povo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria motivado a agressão.

Após a repercussão do vídeo, a Polícia Militar da Paraíba identificou o agente envolvido e determinou seu afastamento das atividades operacionais. Em nota, a corporação informou que o Comando da PM ordenou a abertura imediata de um procedimento investigativo conduzido pela Corregedoria-Geral para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e apurar eventual responsabilidade funcional.

"Como medida administrativa cautelar, o policial militar identificado nas imagens foi afastado das atividades operacionais até a conclusão da apuração", informou a corporação.

A Polícia Militar também afirmou que as imagens divulgadas não representam os padrões técnicos, legais e profissionais adotados pela instituição.

"A Corporação reafirma seu compromisso com a legalidade, a disciplina, o respeito aos direitos dos cidadãos e a prestação de um serviço de segurança pública pautado pela responsabilidade e pelo profissionalismo", destacou a PM em nota.

Tags:

Policial Militar

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