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PM se nega a lavar banheiro de batalhão, exige ordem por escrito e acaba condenado a um ano de prisão

Justiça Militar considerou ordem legal e sem caráter humilhante; defesa diz que soldado só queria formalização e vai recorrer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 10:27

Caso foi registrado em batalhão de Bauru, no interior de SP
Caso foi registrado em batalhão de Bauru, no interior de SP Crédito: PMSP/Divulgação

Uma ordem para limpar o banheiro de uma unidade da Polícia Militar em Bauru, no interior de São Paulo, levou à condenação do soldado Emanuel Henrique da Silva a um ano de detenção. A Justiça Militar entendeu que ele cometeu o crime de recusa de obediência, previsto no Código Penal Militar. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles.

A defesa contesta essa interpretação de que houve recusa e sustenta que o policial apenas pediu que a determinação fosse formalizada por escrito. A advogada Joice Vanessa dos Santos informou que vai recorrer da decisão.

O caso ocorreu em 22 de outubro de 2025, na sede da 5ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Segundo a sentença, o tenente Eder Franco Brandão determinou que Emanuel fizesse a manutenção e a limpeza do sanitário utilizado por cabos e soldados. O militar condicionou a execução da tarefa ao recebimento de uma ordem escrita.

Naquele dia, a unidade estava sem profissionais civis disponíveis para o serviço. Uma das trabalhadoras terceirizadas responsáveis pela limpeza estava de férias, enquanto a outra atuava exclusivamente na copa e na cozinha. Os demais policiais presentes tinham restrições de saúde que os impediam de realizar a atividade. Conforme a sentença, Emanuel era o único militar da escala plenamente disponível para a tarefa.

Ao analisar o episódio, a Justiça Militar concluiu que a determinação do tenente era legal e não submetia o soldado a uma situação degradante ou humilhante. O magistrado também considerou que a manutenção das instalações integrava a rotina da unidade e que a legislação militar não exige ordens por escrito para atividades habituais de serviço.

A defesa, por sua vez, questionou a escolha individual de Emanuel para executar uma atribuição originalmente destinada à equipe civil de limpeza. Em nota à imprensa, a advogada reiterou que o pedido de formalização não representou uma recusa em obedecer ao superior.

“A defesa está adotando todas as medidas pertinentes e vai recorrer. O processo não terminou, e a justiça será feita”, declarou Joice Vanessa dos Santos.

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