PM soca esposa e a mata com tiros no meio da rua em SP

Um policial militar foi preso por matar a esposa no meio da rua, neste domingo (3), em São Paulo. Segundo o Uol, o suspeito relatou à polícia que ele e a mulher começaram a discutir dentro do carro, até que ele puxou a vítima para fora do veículo e começou a socá-la. Pouco depois, disparou contra ela.



O crime foi filmado por câmeras de segurança. As imagens mostram que, após os tiros, a vítima ficou no chão. O suspeito entrou no carro para ir embora. Entretanto, segundo o Uol, ele mudou de opinião e voltou para arrastar a mulher até o automóvel.