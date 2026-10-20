JUSTIÇA

PM vira ré por morte de mulher baleada durante abordagem e MP pede indenização de R$ 1 milhão à família

Ministério Público atribui à soldado motivo fútil, meio cruel e dificuldade de defesa da vítima

Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:55

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão Crédito: Reprodução

A policial militar Yasmin Cursino Ferreira se tornou ré por homicídio triplamente qualificado após a Justiça aceitar, nesta segunda-feira (19), a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte de Thawanna Salmázio, de 31 anos. A mulher foi baleada durante uma abordagem policial na Zona Leste da capital paulista, em 3 de abril deste ano.

Segundo informações do g1, a acusação atribui à soldado três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os promotores Rodolfo Justino de Morais e Lucas de Mello Shaefer também solicitaram que seja estabelecida uma indenização mínima de R$ 1 milhão aos familiares de Thawanna pelos danos provocados pelo crime.

Segundo a denúncia, Thawanna caminhava com o companheiro quando uma viatura da Polícia Militar passou pela rua e atingiu o braço do homem. O episódio deu início a uma discussão entre o casal e os policiais. Conforme o Ministério Público, durante o desentendimento, Yasmin sacou uma arma calibre .40 e disparou contra a mulher, atingida na região do abdômen.

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem 1 de 7

Para os promotores, o uso de força letal não se justificava, uma vez que Thawanna estava desarmada. A acusação sustenta ainda que o disparo impediu que ela tivesse condições de se defender. A discussão, segundo o MP-SP, teria sido motivada pela reação da vítima e do companheiro à forma como foram tratados durante a abordagem.

A denúncia também aponta que Thawanna permaneceu ferida no local por mais de 30 minutos antes de receber socorro. De acordo com os promotores, ela agonizou após o disparo, sem que a policial adotasse medidas para reduzir o sofrimento ou providenciasse atendimento imediato. A demora foi apresentada pelo Ministério Público como fundamento para a qualificadora de meio cruel.