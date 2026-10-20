Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM vira ré por morte de mulher baleada durante abordagem e MP pede indenização de R$ 1 milhão à família

Ministério Público atribui à soldado motivo fútil, meio cruel e dificuldade de defesa da vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:55

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão Crédito: Reprodução

A policial militar Yasmin Cursino Ferreira se tornou ré por homicídio triplamente qualificado após a Justiça aceitar, nesta segunda-feira (19), a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte de Thawanna Salmázio, de 31 anos. A mulher foi baleada durante uma abordagem policial na Zona Leste da capital paulista, em 3 de abril deste ano.

Segundo informações do g1, a acusação atribui à soldado três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os promotores Rodolfo Justino de Morais e Lucas de Mello Shaefer também solicitaram que seja estabelecida uma indenização mínima de R$ 1 milhão aos familiares de Thawanna pelos danos provocados pelo crime.

Segundo a denúncia, Thawanna caminhava com o companheiro quando uma viatura da Polícia Militar passou pela rua e atingiu o braço do homem. O episódio deu início a uma discussão entre o casal e os policiais. Conforme o Ministério Público, durante o desentendimento, Yasmin sacou uma arma calibre .40 e disparou contra a mulher, atingida na região do abdômen.

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem

Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução
1 de 7
Soldado PM Yasmin atirou em mulher durante discussão por Reprodução

Para os promotores, o uso de força letal não se justificava, uma vez que Thawanna estava desarmada. A acusação sustenta ainda que o disparo impediu que ela tivesse condições de se defender. A discussão, segundo o MP-SP, teria sido motivada pela reação da vítima e do companheiro à forma como foram tratados durante a abordagem.

A denúncia também aponta que Thawanna permaneceu ferida no local por mais de 30 minutos antes de receber socorro. De acordo com os promotores, ela agonizou após o disparo, sem que a policial adotasse medidas para reduzir o sofrimento ou providenciasse atendimento imediato. A demora foi apresentada pelo Ministério Público como fundamento para a qualificadora de meio cruel.

A conclusão da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo também apontou indícios de que a soldado teve intenção de matar a mulher e afastou a hipótese de legítima defesa. As imagens das câmeras corporais dos agentes foram consideradas importantes para a investigação. Yasmin está afastada das funções desde o episódio, e o relatório final da apuração foi encaminhado à Justiça Militar. A acusação será analisada no processo judicial.

Leia mais

Imagem - Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa

Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa

Imagem - Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams

Imagem - Primas que sumiram após saída de boate foram mortas a tiros depois de aceitarem convite para 'after'

Primas que sumiram após saída de boate foram mortas a tiros depois de aceitarem convite para 'after'

Tags:

Pm Thawanna

Mais recentes

Imagem - Mega-Sena altera calendário e terá 'Mega Semana' com sorteios todos os dias; veja datas

Mega-Sena altera calendário e terá 'Mega Semana' com sorteios todos os dias; veja datas
Imagem - Candidata é eliminada de concurso após faltar a teste físico por dar à luz; caso vai parar na Justiça

Candidata é eliminada de concurso após faltar a teste físico por dar à luz; caso vai parar na Justiça
Imagem - Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa

Advogado é espancado por integrantes de torcida organizada após deixar grupo e se recusar entregar camisa