PM vira ré por morte de mulher baleada durante abordagem e MP pede indenização de R$ 1 milhão à família

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 08:55
A policial militar Yasmin Cursino Ferreira se tornou ré por homicídio triplamente qualificado após a Justiça aceitar, nesta segunda-feira (19), a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pela morte de Thawanna Salmázio, de 31 anos. A mulher foi baleada durante uma abordagem policial na Zona Leste da capital paulista, em 3 de abril deste ano.
Segundo informações do g1, a acusação atribui à soldado três qualificadoras: motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Os promotores Rodolfo Justino de Morais e Lucas de Mello Shaefer também solicitaram que seja estabelecida uma indenização mínima de R$ 1 milhão aos familiares de Thawanna pelos danos provocados pelo crime.
Segundo a denúncia, Thawanna caminhava com o companheiro quando uma viatura da Polícia Militar passou pela rua e atingiu o braço do homem. O episódio deu início a uma discussão entre o casal e os policiais. Conforme o Ministério Público, durante o desentendimento, Yasmin sacou uma arma calibre .40 e disparou contra a mulher, atingida na região do abdômen.
Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem
Para os promotores, o uso de força letal não se justificava, uma vez que Thawanna estava desarmada. A acusação sustenta ainda que o disparo impediu que ela tivesse condições de se defender. A discussão, segundo o MP-SP, teria sido motivada pela reação da vítima e do companheiro à forma como foram tratados durante a abordagem.
A denúncia também aponta que Thawanna permaneceu ferida no local por mais de 30 minutos antes de receber socorro. De acordo com os promotores, ela agonizou após o disparo, sem que a policial adotasse medidas para reduzir o sofrimento ou providenciasse atendimento imediato. A demora foi apresentada pelo Ministério Público como fundamento para a qualificadora de meio cruel.
A conclusão da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo também apontou indícios de que a soldado teve intenção de matar a mulher e afastou a hipótese de legítima defesa. As imagens das câmeras corporais dos agentes foram consideradas importantes para a investigação. Yasmin está afastada das funções desde o episódio, e o relatório final da apuração foi encaminhado à Justiça Militar. A acusação será analisada no processo judicial.