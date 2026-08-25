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PMs são presos por estupro após adolescente relatar ameaça com arma durante crime: ‘Disse que ia atirar’

Vítimas afirmam que foram levadas para uma área isolada, onde tiveram os celulares roubados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:20

PMs foram presos pelo crime
PMs foram presos pelo crime Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos denunciou ter sido estuprada por um policial militar e relatou que o agente usou uma arma para ameaçá-la durante o crime. Segundo a irmã da vítima, o suspeito afirmou que atiraria caso a jovem não obedecesse. “Ele disse que ia atirar se ela não fizesse o que ele mandasse”, contou ao g1. Dois PMs foram presos em flagrante nesta segunda-feira (24).

De acordo com a denúncia, a adolescente estava acompanhada de outros dois jovens em uma adega na região da Avenida Itaquera quando o grupo aceitou uma carona oferecida por dois homens em um Volkswagen Fox cinza. Os suspeitos, que posteriormente foram identificados como policiais militares, estavam fora de serviço.

PMs foram presos pelo crime

PMs foram presos pelo crime por TV Globo
PMs foram presos pelo crime por TV Globo
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PMs foram presos pelo crime por TV Globo

Já dentro do carro, os jovens teriam sido surpreendidos pelo anúncio de um assalto. Armados, os dois homens impediram que as vítimas saíssem do veículo e seguiram até uma área isolada nas proximidades do Parque Jacuí/Pantanal. Foi nesse local que, conforme a ocorrência, a adolescente sofreu violência sexual. Os celulares das três vítimas também foram levados.

A jovem foi submetida a exame de corpo de delito e compareceu à delegacia acompanhada da mãe. A família afirma estar preocupada com a possibilidade de represálias após a denúncia. Segundo a irmã da vítima, os policiais foram indiciados e encaminhados para detenção.

A identificação dos suspeitos ocorreu após a polícia verificar que o veículo descrito pelas vítimas estava ligado a um policial militar que assumiria o serviço na manhã desta segunda. Os dois agentes foram levados à delegacia pelo comandante da companhia responsável.

Durante o reconhecimento pessoal, os três jovens apontaram os dois PMs como envolvidos no caso. Segundo o 24º DP, um deles foi reconhecido como coautor do roubo, enquanto o outro foi indicado como participante do assalto e autor da violência sexual. Os dois receberam voz de prisão em um procedimento acompanhado pela Corregedoria da PM. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Polícia Militar não tolera desvios de conduta e destacou que os agentes foram apresentados imediatamente à Polícia Civil.

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