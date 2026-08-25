CRIME

PMs são presos por estupro após adolescente relatar ameaça com arma durante crime: ‘Disse que ia atirar’

Vítimas afirmam que foram levadas para uma área isolada, onde tiveram os celulares roubados

Wendel de Novais

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:20

PMs foram presos pelo crime Crédito: Reprodução

Uma adolescente de 17 anos denunciou ter sido estuprada por um policial militar e relatou que o agente usou uma arma para ameaçá-la durante o crime. Segundo a irmã da vítima, o suspeito afirmou que atiraria caso a jovem não obedecesse. “Ele disse que ia atirar se ela não fizesse o que ele mandasse”, contou ao g1. Dois PMs foram presos em flagrante nesta segunda-feira (24).

De acordo com a denúncia, a adolescente estava acompanhada de outros dois jovens em uma adega na região da Avenida Itaquera quando o grupo aceitou uma carona oferecida por dois homens em um Volkswagen Fox cinza. Os suspeitos, que posteriormente foram identificados como policiais militares, estavam fora de serviço.

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Já dentro do carro, os jovens teriam sido surpreendidos pelo anúncio de um assalto. Armados, os dois homens impediram que as vítimas saíssem do veículo e seguiram até uma área isolada nas proximidades do Parque Jacuí/Pantanal. Foi nesse local que, conforme a ocorrência, a adolescente sofreu violência sexual. Os celulares das três vítimas também foram levados.

A jovem foi submetida a exame de corpo de delito e compareceu à delegacia acompanhada da mãe. A família afirma estar preocupada com a possibilidade de represálias após a denúncia. Segundo a irmã da vítima, os policiais foram indiciados e encaminhados para detenção.

A identificação dos suspeitos ocorreu após a polícia verificar que o veículo descrito pelas vítimas estava ligado a um policial militar que assumiria o serviço na manhã desta segunda. Os dois agentes foram levados à delegacia pelo comandante da companhia responsável.