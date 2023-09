Polícia acredita que tráfico matou jovem encontrada decapitada em lixeira no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro suspeita que o tráfico está por trás da morte de Júlia Vieira Ribeiro, 24 anos, achada morta em uma lixeira de Madureira, no Rio de Janeiro. O corpo dela estava decapitado e desmembrado, enrolado em um cobertor. A informação é de O Globo.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso. Policiais apontam que mortes com esse nível de violência geralmente são praticadas por facções. Cabeça, braço direito e perna direita de Júlia não estavam junto ao corpo.