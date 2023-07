Polícia conclui inquérito que apurava morte do ator Jeff Machado

O inquérito que investigava a morte do ator Jeff Machado foi concluído neste domingo (23). A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou três suspeitos e encaminhou a documentação à Justiça, informou o g1.



O corpo do artista foi encontrado dentro de um baú no dia 24 de maio, no Rio de Janeiro.



Os três suspeitos são Jeander Vinícius Braga, detido no último dia 2 de junho; Bruno de Souza Rodrigues, preso no dia 15 de junho; e Jorge Augusto Barbosa Pereira, que está em liberdade.