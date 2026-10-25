Polícia Federal conduz quatro pessoas por suspeita de crime eleitoral neste domingo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:57
A Polícia Federal (PF) registrou ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais em quatro estados brasileiros neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026. Até as 10h30, quatro pessoas haviam sido conduzidas, dois termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) tinham sido lavrados e duas possíveis situações de flagrante ainda estavam em andamento.
As ocorrências foram registradas no Espírito Santo, em Mato Grosso, na Paraíba e em Sergipe. Entre os principais crimes investigados estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto. Além dos registros feitos durante a votação deste domingo, a Polícia Federal informou que havia instaurado 1.608 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026, até as 10h30 de 25 de outubro.
No mesmo período, a corporação apreendeu R$ 51,9 milhões em bens e valores relacionados às ações de combate a crimes eleitorais. Desse total, R$ 31,7 milhões foram apreendidos em dinheiro em espécie. Segundo a PF, os números são dinâmicos e podem mudar com o registro de novas ocorrências, o avanço das investigações e a atualização dos sistemas da instituição.