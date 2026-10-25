ELEIÇÕES 2026

Polícia Federal conduz quatro pessoas por suspeita de crime eleitoral neste domingo

Até as 10h30, a PF registrou ocorrências em quatro estados e investigava casos de propaganda eleitoral irregular e violação do sigilo do voto

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 12:57

Polícia Federal conduz quatro pessoas por suspeita de crime eleitoral neste domingo Crédito: Divulgação

A Polícia Federal (PF) registrou ocorrências relacionadas a possíveis crimes eleitorais em quatro estados brasileiros neste domingo (25), dia do segundo turno das eleições de 2026. Até as 10h30, quatro pessoas haviam sido conduzidas, dois termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) tinham sido lavrados e duas possíveis situações de flagrante ainda estavam em andamento.

As ocorrências foram registradas no Espírito Santo, em Mato Grosso, na Paraíba e em Sergipe. Entre os principais crimes investigados estão a propaganda eleitoral irregular e a violação do sigilo do voto. Além dos registros feitos durante a votação deste domingo, a Polícia Federal informou que havia instaurado 1.608 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026, até as 10h30 de 25 de outubro.