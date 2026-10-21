Polícia Federal investiga fraude em concurso de universidade federal e cumpre 13 mandados

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Mariana Rios
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:34
A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (21), a Operação Gabarito para investigar suspeitas de fraude no concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizado em março de 2026. A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão na capital fluminense.
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação começou após uma notícia-crime apontar um padrão suspeito de respostas nas provas de diferentes candidatos.
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A semelhança levantou a suspeita de um possível esquema coletivo para fraudar o concurso e beneficiar determinados participantes.
Os investigados poderão responder por fraude em certame de interesse público, além de outros crimes que venham a ser identificados durante as apurações.