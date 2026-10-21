RIO DE JANEIRO

Polícia Federal investiga fraude em concurso de universidade federal e cumpre 13 mandados

Operação apura suspeita de esquema coletivo após identificação de padrão de respostas semelhante nas provas de candidatos a cargos administrativos

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:34

Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (21), a Operação Gabarito para investigar suspeitas de fraude no concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizado em março de 2026. A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão na capital fluminense.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação começou após uma notícia-crime apontar um padrão suspeito de respostas nas provas de diferentes candidatos.

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A semelhança levantou a suspeita de um possível esquema coletivo para fraudar o concurso e beneficiar determinados participantes.