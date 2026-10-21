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Polícia Federal investiga fraude em concurso de universidade federal e cumpre 13 mandados

Operação apura suspeita de esquema coletivo após identificação de padrão de respostas semelhante nas provas de candidatos a cargos administrativos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:34

Concurso público
Concurso público Crédito: Foto: Divulgação/ Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (21), a Operação Gabarito para investigar suspeitas de fraude no concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), realizado em março de 2026. A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão na capital fluminense.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação começou após uma notícia-crime apontar um padrão suspeito de respostas nas provas de diferentes candidatos.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
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Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

A semelhança levantou a suspeita de um possível esquema coletivo para fraudar o concurso e beneficiar determinados participantes.

Os investigados poderão responder por fraude em certame de interesse público, além de outros crimes que venham a ser identificados durante as apurações.

Tags:

rio de Janeiro Concurso Fraude

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