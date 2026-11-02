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Polícia investiga acidente com asa-delta que deixou dois mortos no Rio

Equipamento de voo que chocou-se contra o solo passará por perícia

  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 19:49

Polícia Civil do Rio de Janeiro
Polícia Civil do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Civil investiga o acidente com uma asa-delta que deixou dois mortos nesta segunda-feira (2), na cidade do Rio de Janeiro. O equipamento de voo se chocou com o solo, na praia de São Conrado, na zona sul da cidade, com duas pessoas a bordo: Luis Eduardo Rodrigues dos Santos e de Adrian Guillermo Arismendi.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia da Gávea (15ª DP) ouvirá testemunhas do incidente. Além disso, a asa-delta passará por perícia.

As duas vítimas chegaram a ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros, mas ambas estavam em situação grave, com parada cardiorrespiratória.

No Hospital Municipal Miguel Couto, as equipes médicas ainda tentaram salvá-los, mas eles não resistiram, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

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A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita, muitas delas em voos duplos.

Tags:

rio de Janeiro

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