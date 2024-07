BRASIL

Polícia investiga morte de menino em escolinha de futebol no RJ

A Polícia Civil investiga a morte de um menino de 11 anos, que teria morrido após tocar em uma cerca energizada enquanto jogava bola. O caso aconteceu em uma escolinha de futebol no município de São Fidélis, no norte fluminense, no início da noite de terça-feira, 9.