Polícia prende 3° suspeito de envolvimento no ataque em escola

Um terceiro suspeito de estar envolvido no ataque em uma escola de Cambé, no Paraná, foi preso nesta quarta-feira, 21. O homem de 18 anos foi localizado em Gravatá, município de Pernambuco distante 84 quilômetros da capital, Recife.



O suspeito foi apreendido após investigações e mandado de prisão da Polícia Civil do Paraná (PCPR). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou qual teria sido o seu envolvimento no ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que deixou dois adolescentes mortos na segunda-feira, 19.