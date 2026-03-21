MAUS TRATOS

Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal'

Agressões foram registradas por câmeras de segurança; imagens mostram grupo perseguindo e espancando o animal com pedaços de pau

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:20

Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal' Crédito: Reprodução

Seis homens foram presos e dois menores apreendidos por suspeita de participarem de um ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (21). Todos são moradores da comunidade do Guarabu. De acordo com informações da Polícia Civil, a identificação dos suspeitos foi possível após a análise das imagens de câmeras de segurança e denúncias de moradores. O crime é investigadi pela Delegacia da Ilha do Governador (37ª DP). As informações são do G1 RJ.

Os agentes da delegacia da Ilha realizaram buscas na região do Guarabu durante a manhã e localizaram os suspeitos. Segundo a polícia, os maiores responderão pelos crimes de maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores, enquanto os adolescentes infratores responderão por atos infracionais análogos aos crimes de maus-tratos e associação criminosa.

Titular da 37ª DP, o delegado Felipe Santoro classificou que "trata-se de um crime brutal, que choca a sociedade. Verificamos que o animal estava no local sem oferecer qualquer risco a terceiros, e ainda assim foi deliberadamente atacado". Ele informou ainda que os envolvidos aguardaram a presença do animal para praticar a agressão até a morte. "Eram oito pessoas contra um animal completamente indefeso. É um ato de extrema crueldade contra um ser que não representava ameaça alguma, encontrando-se acuado e vulnerável”.

O caso ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem o grupo perseguindo e espancando o animal com pedaços de pau durante a madrugada. As imagens mostram o momento em que o animal tenta fugir, mas cai após ser atingido várias vezes. Pouco depois das 12h30, a capivara foi capturada pela Patrulha Ambiental.