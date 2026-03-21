Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal'

Agressões foram registradas por câmeras de segurança; imagens mostram grupo perseguindo e espancando o animal com pedaços de pau

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 16:20

Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal'
Polícia prende 6 homens e apreende 2 menores por agressão a capivara: 'trata-se de um crime brutal' Crédito: Reprodução

Seis homens foram presos e dois menores apreendidos por suspeita de participarem de um ataque brutal contra uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, Zona Norte do Rio, na madrugada deste sábado (21). Todos são moradores da comunidade do Guarabu. De acordo com informações da Polícia Civil, a identificação dos suspeitos foi possível após a análise das imagens de câmeras de segurança e denúncias de moradores. O crime é investigadi pela Delegacia da Ilha do Governador (37ª DP). As informações são do G1 RJ.

Os agentes da delegacia da Ilha realizaram buscas na região do Guarabu durante a manhã e localizaram os suspeitos. Segundo a polícia, os maiores responderão pelos crimes de maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores, enquanto os adolescentes infratores responderão por atos infracionais análogos aos crimes de maus-tratos e associação criminosa.

Titular da 37ª DP, o delegado Felipe Santoro classificou que "trata-se de um crime brutal, que choca a sociedade. Verificamos que o animal estava no local sem oferecer qualquer risco a terceiros, e ainda assim foi deliberadamente atacado". Ele informou ainda que os envolvidos aguardaram a presença do animal para praticar a agressão até a morte. "Eram oito pessoas contra um animal completamente indefeso. É um ato de extrema crueldade contra um ser que não representava ameaça alguma, encontrando-se acuado e vulnerável”.

O caso ganhou repercussão após câmeras de segurança registrarem o grupo perseguindo e espancando o animal com pedaços de pau durante a madrugada. As imagens mostram o momento em que o animal tenta fugir, mas cai após ser atingido várias vezes. Pouco depois das 12h30, a capivara foi capturada pela Patrulha Ambiental.

 O animal foi encaminhado ao Núcleo Veterinário de Vargem Grande, onde receberá atendimento especializado. Segundo a equipe, trata-se de um macho adulto, com 64 kg. Os seis adultos foram levados para a 37ª DP, onde permanecem presos. Os dois menores foram encaminhados ao Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

Mais recentes

Imagem - Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no campus de universidade federal

Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no campus de universidade federal
Imagem - Yoga ajuda a melhorar o desempenho em outros esportes? Entenda

Yoga ajuda a melhorar o desempenho em outros esportes? Entenda
Imagem - Guerra ameaça afetar também a cadeia global de distribuição de medicamentos; Brasil monitora impacto

Guerra ameaça afetar também a cadeia global de distribuição de medicamentos; Brasil monitora impacto

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?
01

BBB 26: Quem venceu a Prova do Anjo deste sábado (21 de março)?

Imagem - Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição
02

Anjo da Guarda traz recado de proteção para 3 signos neste sábado (21 de março): confie na sua intuição

Imagem - BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro
03

BBB 26: Boneco vence a Prova do Anjo e cumpre promessa mandando líder Alberto e Jonas para o Castigo do Monstro

Imagem - Tarot aponta 5 signos que terão um fim de semana de sorte e prosperidade; veja quais são
04

Tarot aponta 5 signos que terão um fim de semana de sorte e prosperidade; veja quais são