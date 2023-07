Polícia recupera joias avaliadas em R$ 600 mil furtadas que seriam vendidas em shopping

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) recuperaram, na tarde deste sábado, 1º de julho, uma série de joias que haviam sido furtadas entre abril e maio em um imóvel em Higienópolis, na zona oeste da capital paulista. Elas são avaliadas em R$ 600 mil.



A apreensão foi feita em uma loja de shopping em Pinheiros, na zona oeste, e em uma casa de leilões no Morumbi, na zona sul da capital onde as joias seriam vendidas ou leiloadas. Elas foram encontradas por meio de um anúncio de leilão de objetos de valor.