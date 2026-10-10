VIOLÊNCIA

Policiais confundem celular com arma e matam jovem com 27 tiros em São Paulo

Quatro PMs dispararam 45 vezes durante abordagem em Moema, na Zona Sul da capital paulista

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 21:20

Gustavo Munis de Santana foi morto com 27 tiros disparado por policiais militares em SP Crédito: Reprodução/g1

Um jovem de 20 anos morreu após ser atingido por 27 tiros disparados por policiais militares durante uma abordagem na madrugada deste sábado (10), no bairro de Moema, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, os agentes confundiram o celular que Gustavo Munis de Santana segurava com uma arma de fogo.

Ao todo, quatro policiais militares efetuaram 45 disparos durante a ocorrência, de acordo com o documento. A perícia identificou 27 ferimentos provocados por projéteis de arma de fogo no corpo do jovem, que foi atingido na cabeça, no tórax, no abdômen, nos braços e nas pernas. As informações são do g1.

O caso aconteceu por volta das 2h45, na Alameda dos Guaramomis, na região de Indianópolis, próximo à Avenida Moreira Guimarães. A morte foi constatada no local por uma equipe de socorro.

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Segundo a Polícia Civil, Gustavo não tinha antecedentes criminais. Familiares relataram à polícia que ele morava com a mãe e as irmãs e fazia tratamento com antidepressivos.

Como aconteceu a abordagem

De acordo com o histórico registrado pela Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) às 2h35 para atender a uma ocorrência envolvendo um homem que estaria transtornado e ameaçando atirar contra si mesmo.

Na versão apresentada pelos policiais, a equipe se deslocou até a Avenida Moreira Guimarães, na altura do número 1.285, onde teria visto Gustavo colocando a mão na cintura. O movimento foi interpretado pelos agentes como uma possível ameaça.

Ainda segundo o relato policial, o jovem correu por uma passarela em direção à Alameda dos Guaramomis, e os agentes foram atrás dele. Ao sair de uma área escura, Gustavo teria estendido os braços na direção dos policiais, apontando um objeto escuro.

O objeto foi identificado posteriormente como um aparelho celular. Nesse momento, os quatro policiais dispararam suas pistolas calibre .40, conforme o boletim de ocorrência.

Perícia registra 45 disparos

O levantamento pericial identificou quatro pontos de concentração de cápsulas de munição calibre .40, que indicam as posições dos policiais envolvidos na ocorrência. Ao todo, foram recolhidas 44 cápsulas nesses locais.

Segundo o boletim, um dos policiais efetuou 14 disparos, outro fez 13, um terceiro realizou seis e o quarto, 12. A soma corresponde aos 45 tiros registrados na ocorrência.

A perícia também encontrou 13 fragmentos de projéteis e quatro fragmentos de tecido de colete à prova de balas nas proximidades do corpo. Na fachada do imóvel em frente ao local onde Gustavo foi encontrado, havia aproximadamente dez marcas de impacto e perfurações.

Investigação

A família de Gustavo foi ao local durante a manhã e permaneceu ao lado do corpo. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo só foi liberado para o Instituto Médico-Legal (IML) às 11h04.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que as polícias Civil e Militar investigam o caso. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) como resistência e morte decorrente de intervenção policial.