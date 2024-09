RIO

Policiais descobrem túnel em presídio de Bangu que seria usado em fuga

Buraco seria usado por detentos do Comando Vermelho

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou ter descoberto nesta segunda-feira (2) um túnel que estava sendo escavado por detentos do Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio.