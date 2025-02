CRIME

Policiais são investigados após suspeito de matar criança ser retirado de viatura e linchado por moradores

Caso aconteceu no sertão pernambucano

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 08:35

Antônio Lopes Severo foi agredido até a morte; mulher dele consegui escapar Crédito: Reprodução

A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco abriu uma investigação preliminar para apurar a conduta dos policiais envolvidos no caso de linchamento que ocorreu em Tabira, no Sertão do estado, nesta terça-feira (18). O episódio aconteceu após Antônio Lopes Severo, de 42 anos, ser retirado à força de uma viatura policial por uma multidão e agredido até a morte. Ele era suspeito de violentar e matar uma criança de dois anos. >

Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria tomou conhecimento do linchamento, que ocorreu durante a transferência do suspeito para a delegacia local. A investigação vai analisar as circunstâncias em que Antônio foi retirado da viatura e se houve falha no procedimento de segurança por parte dos agentes.>

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas cercando a viatura e abrindo a parte traseira do veículo, onde estavam Antônio e sua companheira, Giselda da Silva Andrade, também suspeita de participar do crime. Ambos foram agredidos pela multidão, que desferiu socos e chutes contra o casal.>

Leia mais Suspeito de matar e violentar menino de 2 anos é retirado de viatura e linchado

Antônio foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Giselda também foi hospitalizada, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Ela passou por audiência de custódia e foi encaminhada para uma unidade prisional.>

O casal é acusado de violentar e matar Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, no último dia 16. A mãe da criança, Geovana Ramos, contou que deixou o filho sob os cuidados do casal enquanto trabalhava. Arthur foi levado ao hospital de Tabira com múltiplas lesões pelo corpo, mas não sobreviveu. Não há informações sobre quem o levou ao local.>