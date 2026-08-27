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Policiais são presos dentro de delegacia após motorista denunciar extorsão

O motorista foi abordado pelos policiais e procurou a Corregedoria da Polícia Civil. Eles foram presos em flagrante no 10° DP de Osasco

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:48

Material apreendido
Material apreendido Crédito: Divulgação

Dois policiais civis e um policial militar (PM) reformado foram presos em flagrante, na noite da última terça-feira (25/8), dentro do 10° Distrito Policial de Osasco, na Grande São Paulo, após exigirem dinheiro de um motorista de aplicativo. A prisão foi convertida para preventiva.

Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, a vítima procurou a sede do órgão, na Consolação, para denunciar a ação criminosa. O motorista de aplicativo relatou que havia sido abordado pelos policiais, os quais teriam exigido determinada quantia em dinheiro e mantinham contato com ele.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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