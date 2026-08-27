SÃO PAULO

Policiais são presos dentro de delegacia após motorista denunciar extorsão

O motorista foi abordado pelos policiais e procurou a Corregedoria da Polícia Civil. Eles foram presos em flagrante no 10° DP de Osasco

Metrópoles

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:48

Material apreendido Crédito: Divulgação

Dois policiais civis e um policial militar (PM) reformado foram presos em flagrante, na noite da última terça-feira (25/8), dentro do 10° Distrito Policial de Osasco, na Grande São Paulo, após exigirem dinheiro de um motorista de aplicativo. A prisão foi convertida para preventiva.