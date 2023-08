Policial aponta fuzil para jornalista durante reportagem em comunidade

A repórter Danielle Zampollo teve 17 segundos de desespero ao perceber que um policial estava apontando um fuzil para ela em uma comunidade de Guarujá, em São Paulo.



Durante o Profissão Repórter, a jornalista estava no local para cobrir a Operação Escudo, que deixou 16 pessoas mortas. Ao chegar na comunidade, Danielle resolveu deixar a câmera no carro, e entrar apenas para apurar as informações sobre a situação.



No local, ela encontrou uma viatura da COI, da Polícia Militar, e resolveu questionar qual o trabalho que os agentes iriam fazer naquele dia. Sem resposta, a profissional começou a registrar a entrada dos policiais na localidade.