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Policial mata esposa a tiros durante briga, agride sogro e acaba preso

Aline Alves Bugni, 31 anos, foi baleada dentro de casa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:38

Felipe matou Aline após briga em casa
Felipe matou Aline após briga em casa Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Aline Alves Bugni, 31 anos, foi encontrada morta a tiros dentro de uma casa em Cajamar, na Grande São Paulo, na noite deste domingo (27). O marido dela, o policial penal Felipe Arthur Bugni, 40 anos, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Cajamar, segundo informações do g1.

O crime aconteceu após horas de discussões entre o casal, segundo relatos de vizinhos. Aline e Felipe eram casados havia aproximadamente dez anos e tinham uma filha de 9 anos. Durante a briga, o policial penal teria sacado a arma e efetuado os disparos contra a mulher.

Felipe matou Aline após briga em casa

Felipe matou Aline após briga em casa por Reprodução
Felipe matou Aline após briga em casa por Reprodução
Felipe matou Aline após briga em casa por Reprodução
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Felipe matou Aline após briga em casa por Reprodução

A relação já era marcada por episódios de violência, conforme relatos de familiares. Aline teria contado a pessoas próximas que sofria agressões do marido. Ela também manifestava a intenção de terminar o casamento, mas dizia ter medo de se separar.

O pai da vítima chamou a Polícia Militar depois de ouvir os tiros. Após o crime, Felipe também teria entrado em confronto com o sogro e o agredido. O homem sofreu um ferimento no rosto, com sangramento no nariz, e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Na delegacia, Felipe apresentou uma versão de que a morte teria ocorrido em um contexto de suicídio. A Polícia Civil, porém, deverá investigar a dinâmica dos disparos e ouvir familiares e testemunhas para esclarecer o que aconteceu dentro da residência.

O delegado responsável pelo caso afirmou que ainda não havia elementos suficientes para registrar o crime como feminicídio. A classificação poderá ser revista conforme o avanço das investigações.

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