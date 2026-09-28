CRIME

Policial mata esposa a tiros durante briga, agride sogro e acaba preso

Aline Alves Bugni, 31 anos, foi baleada dentro de casa

Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 10:38

Felipe matou Aline após briga em casa Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Aline Alves Bugni, 31 anos, foi encontrada morta a tiros dentro de uma casa em Cajamar, na Grande São Paulo, na noite deste domingo (27). O marido dela, o policial penal Felipe Arthur Bugni, 40 anos, foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Cajamar, segundo informações do g1.

O crime aconteceu após horas de discussões entre o casal, segundo relatos de vizinhos. Aline e Felipe eram casados havia aproximadamente dez anos e tinham uma filha de 9 anos. Durante a briga, o policial penal teria sacado a arma e efetuado os disparos contra a mulher.

Felipe matou Aline após briga em casa 1 de 3

A relação já era marcada por episódios de violência, conforme relatos de familiares. Aline teria contado a pessoas próximas que sofria agressões do marido. Ela também manifestava a intenção de terminar o casamento, mas dizia ter medo de se separar.

O pai da vítima chamou a Polícia Militar depois de ouvir os tiros. Após o crime, Felipe também teria entrado em confronto com o sogro e o agredido. O homem sofreu um ferimento no rosto, com sangramento no nariz, e precisou ser encaminhado para atendimento médico.

Na delegacia, Felipe apresentou uma versão de que a morte teria ocorrido em um contexto de suicídio. A Polícia Civil, porém, deverá investigar a dinâmica dos disparos e ouvir familiares e testemunhas para esclarecer o que aconteceu dentro da residência.