Policial Militar de folga mata sogro a tiros após discussão por garagem

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Perla Ribeiro
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:59
O policial militar Mateus Aureliano da Silva, 27 anos, matou o próprio sogro, Fábio de Lima, 45, a tiros durante uma discussão entre familiares no Jardim Bela Vista, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu após um desentendimento relacionado ao uso da garagem de uma residência. O policial estava de folga no momento do crime.
A vítima foi encontrada morta na garagem do imóvel, onde estavam outras pessoas. Segundo informações da Polícia Militar, o policial e o sogro discutiram depois que Fábio estacionou uma motocicleta em frente à garagem. Em depoimento à polícia, Mateus afirmou que, durante a briga, o sogro tentou tomar sua arma. Segundo a versão apresentada pelo PM, ele reagiu e efetuou os disparos em legítima defesa.
Testemunhas que presenciaram a discussão, porém, apresentaram uma versão diferente. De acordo com a apuração da TV Globo, elas afirmaram que o policial atirou à queima-roupa contra Fábio. Mateus também foi atingido durante o episódio e precisou ser levado a um pronto-socorro. A versão apresentada por ele à polícia é de que o disparo contra o sogro ocorreu durante uma reação à tentativa de tomar sua arma. O caso foi encaminhado ao 7º Distrito Policial de Guarulhos, que deverá investigar as circunstâncias da morte e as versões apresentadas pelas testemunhas e pelo policial.