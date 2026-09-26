BRIGA FAMILIAR

Policial Militar de folga mata sogro a tiros após discussão por garagem

Policial de 27 anos afirmou na delegacia que reagiu após a vítima tentar tomar sua arma, mas testemunhas disseram que ele atirou à queima-roupa

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:59

Policial Militar de folga mata sogro a tiros após discussão por garagem Crédito: Reprodução

O policial militar Mateus Aureliano da Silva, 27 anos, matou o próprio sogro, Fábio de Lima, 45, a tiros durante uma discussão entre familiares no Jardim Bela Vista, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu após um desentendimento relacionado ao uso da garagem de uma residência. O policial estava de folga no momento do crime.

A vítima foi encontrada morta na garagem do imóvel, onde estavam outras pessoas. Segundo informações da Polícia Militar, o policial e o sogro discutiram depois que Fábio estacionou uma motocicleta em frente à garagem. Em depoimento à polícia, Mateus afirmou que, durante a briga, o sogro tentou tomar sua arma. Segundo a versão apresentada pelo PM, ele reagiu e efetuou os disparos em legítima defesa.