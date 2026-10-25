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Policial militar é preso acusado de venda de voto neste domingo (25)

Caso ocorreu no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 20:16

vOTAÇÃO
Votação no Rio de Janeiro  Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Um policial militar foi preso neste domingo (25) tentando fotografar seu voto na cabine eleitoral, em Três Rios, no Rio de Janeiro. Com o suspeito, foram encontrados R$ 114.

De acordo com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Claudio de Mello Tavares, constatou que o subtenente havia vendido o voto.

Foram registradas cinco ocorrências de crime eleitoral. Entre elas, uma fiscal do PL foi presa por boca de urna no Largo do Machado. Ela foi levada para a Superintendência da Polícia Federal.

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Segundo o presidente do TRE-RJ, em São Gonçalo, na região metropolitana, chegaram notícias de que havia frotas de ônibus que não estavam rodando na cidade. "O transporte não estava conforme o que tínhamos determinado. Prontamente, houve uma decisão judicial determinando que as empresas colocassem os transportes na rua sob pena de multa por hora de R$ 500 mil. Imediatamente retornou à normalidade ainda na parte da manhã", disse o desembargador. No estado do Rio, 150 urnas foram substituídas, 0,4% do total.

Ainda foi registrada a situação de um idoso estava na fila para votar, teve um infarto e veio a falecer em Maricá, segundo o tribunal.

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