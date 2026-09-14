Policial penal é condenado após prender moradora de condomínio sem justificativa

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Thais Borges
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10:56
A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a condenação de um policial penal por crimes de abuso de autoridade cometidos durante uma abordagem a uma moradora de condomínio. O colegiado entendeu, de forma unânime, que a prisão foi realizada sem justificativa legal e que a vítima foi submetida a constrangimento indevido durante a ação. As informações são da assessoria do TJDFT.
Segundo o processo, o policial abordou a moradora e o marido dela após desconfiar da forma como o casal havia entrado no condomínio. As provas indicaram que, mesmo depois de um vigilante confirmar que os dois eram moradores do local, o agente manteve a abordagem. Durante a discussão, ele deu voz de prisão à mulher, a algemou e a manteve imobilizada no chão antes de levá-la à delegacia.
Ao analisar o caso, a Turma Criminal concluiu que não havia circunstância que justificasse a atuação do policial. Os desembargadores ressaltaram que o agente não estava no exercício de suas funções e que a suspeita inicial já havia sido esclarecida pelo segurança do condomínio. Segundo o colegiado, a vítima não tinha obrigação de prestar esclarecimentos ao réu naquela situação.
A decisão também apontou o uso excessivo da força durante a abordagem. Conforme os autos, a vítima foi derrubada, algemada e mantida no chão enquanto pedia socorro. Testemunhas e imagens anexadas ao processo também mostraram que o policial impediu que policiais militares assumissem a ocorrência e utilizou uma viatura da Polícia Penal para levar a mulher à delegacia. Para os magistrados, as condutas caracterizaram prisão ilegal e constrangimento indevido, configurando os crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade.
A Turma manteve a condenação criminal e rejeitou o recurso apresentado pelo Ministério Público, que buscava aumentar a pena. O colegiado, no entanto, deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir de R$ 10 mil para R$ 5 mil o valor da indenização destinada à vítima.