INVESTIGAÇÃO

Policial preso mantinha 49 celulares escondidos em lixo e R$ 19 mil em delegacia

Corregedoria encontrou aparelhos lacrados, dinheiro vivo e armas de terceiros na sala de investigador-chefe em São Paulo

Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13:53

A sala era vinculada ao investigador-chefe Marcos Vinicius de Souza Melo Crédito: Reprodução

Uma sala trancada, um saco de lixo recheado com celulares, armas pertencentes a pessoas de fora da Polícia Civil e quase R$ 20 mil em espécie dentro de um cofre.

Foi esse o cenário encontrado pela Corregedoria da Polícia Civil durante uma diligência no 1º DP de Barueri, na Grande São Paulo. A vistoria ocorreu no contexto de uma apuração aberta após uma denúncia anônima recebida em 11 de outubro de 2024, sobre uma carga de celulares apreendida por policiais da unidade. O registro do flagrante foi formalizado no dia seguinte.

A sala era vinculada ao investigador-chefe Marcos Vinicius de Souza Melo, preso nesta sexta-feira (28) em uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da da Corregedoria Geral da Polícia Civil.