Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Policial preso mantinha 49 celulares no lixo e R$ 19 mil em delegacia de SP

Corregedoria encontrou aparelhos lacrados, dinheiro vivo e armas de terceiros na sala de investigador-chefe em Barueri

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 08:54

Marcos Vinicius de Souza Melo
Marcos Vinicius de Souza Melo Crédito: Reprodução

Uma sala trancada, um saco de lixo recheado com celulares, armas pertencentes a pessoas de fora da Polícia Civil e quase R$ 20 mil em espécie dentro de um cofre.

Foi esse o cenário encontrado pela Corregedoria da Polícia Civil durante uma diligência no 1º DP de Barueri, na Grande São Paulo. A vistoria ocorreu no contexto de uma apuração aberta após uma denúncia anônima recebida em 11 de outubro de 2024, sobre uma carga de celulares apreendida por policiais da unidade. O registro do flagrante foi formalizado no dia seguinte.

A sala era vinculada ao investigador-chefe Marcos Vinicius de Souza Melo (imagem em destaque), preso nesta sexta-feira (28/8) em uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da da Corregedoria Geral da Polícia Civil.

Esquema foi desvendado por investigação

Em mensagem, advogado fala sobre pagamento de "acerto" com policiais por Reprodução
Marcos Vinicius de Souza Melo por Reprodução
Investigador José Adriano Pereira da Silva Nishi por Reprodução
Advogado Sidiclei da Costa Almeida por Reprodução
Policial Civil Bruno Moreno dos Santos por Reprodução
Policial civil Vagner Ramalho por Reprodução
Empresário Thiago Marcel Magnabosco por Reprodução
Parte da propina era paga em dinheiro vivo por Reprodução
Carro a Polícia Civil durante escolta de carga de descaminho por Reprodução
Viatura escolta carga em rodovia de SP por Reprodução
1 de 10
Em mensagem, advogado fala sobre pagamento de "acerto" com policiais por Reprodução

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Bombeiro morre em queda durante curso de operações em árvores

Bombeiro morre em queda durante curso de operações em árvores
Imagem - Professor é esfaqueado nove vezes por aluno durante aula após nota baixa

Professor é esfaqueado nove vezes por aluno durante aula após nota baixa
Imagem - Devendo R$ 17,3 bilhões, Casas Bahia consegue proteção judicial contra cobranças de dívidas

Devendo R$ 17,3 bilhões, Casas Bahia consegue proteção judicial contra cobranças de dívidas