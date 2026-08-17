OBRA

Ponte de R$ 205 milhões e 1,18 km vai ligar dois estados do Nordeste sobre o Rio São Francisco

Estrutura entre Penedo (AL) e Neópolis (SE) deve substituir a travessia de balsa e tem entrega prevista para dezembro de 2026

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:18

Ponte está em construção Crédito: Reprodução

A ligação entre Alagoas e Sergipe sobre o Rio São Francisco começa a ganhar forma definitiva. A ponte que conectará Penedo (AL) a Neópolis (SE) já ultrapassou 50% de execução e segue dentro do cronograma previsto para ser concluída em dezembro de 2026.

Com 1,18 quilômetro de extensão, a estrutura integra a BR-349/AL/SE e representa uma mudança na forma como moradores, motoristas e transportadores atravessam atualmente entre os dois municípios. Hoje, a ligação direta depende de balsas para o transporte de pessoas e veículos.

A obra ganhou uma nova configuração com o avanço para a instalação das vigas que vão sustentar o futuro tabuleiro. Ao todo, o projeto prevê 120 peças na superestrutura. Mais de 170 trabalhadores estavam mobilizados no empreendimento quando a execução atingiu 50%, em abril.

Ponte vai ligar dois estados nordestinos sobre o São Francisco 1 de 9

Além das pistas para veículos, a ponte terá 18 metros de largura, com acostamentos, ciclovia e áreas para pedestres. O projeto também foi elaborado para manter o tráfego de embarcações pelo São Francisco: o vão navegável terá 150 metros e a estrutura alcançará cerca de 30 metros de altura nessa região.

Depois da montagem das vigas, o empreendimento ainda passará pela execução da laje, pavimentação, construção dos acessos nos dois estados e instalação de itens como iluminação, barreiras e sinalização.

O investimento federal anunciado para a construção ficou inicialmente em R$ 205 milhões, com recursos do Novo PAC. Em atualizações posteriores, o valor total passou a ser estimado em aproximadamente R$ 207 milhões.

A ponte também se conecta a intervenções previstas na BR-349 em Alagoas. O programa contempla 126,9 quilômetros da rodovia, incluindo serviços de recuperação do pavimento e sinalização.