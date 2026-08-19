INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Por que o Brasil virou um dos países mais importantes para o ChatGPT

País já está entre os maiores mercados da plataforma, com 215 milhões de mensagens por dia, e uso corporativo cresceu cinco vezes em um ano

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 17:02

Por que o Brasil virou um dos países mais importantes para o ChatGPT Crédito: Divulgação

O português é o oitavo idioma mais falado do mundo. Mas, quando o assunto é ChatGPT, ele sobe para o terceiro lugar entre os idiomas mais usados na plataforma. Todos os dias, brasileiros enviam cerca de 215 milhões de mensagens ao chatbot. E, em apenas um ano, o uso corporativo da tecnologia no país cresceu cinco vezes. A escala e, principalmente, a maneira como os brasileiros estão adotando a inteligência artificial fizeram a OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, aprofundar sua aposta no país.

“O Brasil não é uma oportunidade futura para a OpenAI. Ele já é um mercado prioritário”, afirmou Oliver Jay, vice-presidente de Estratégia Internacional da empresa, durante um encontro com jornalistas em São Paulo, nessa terça-feira (18). O Brasil já está entre os três maiores mercados da OpenAI em usuários ativos e entre os cinco principais em assinaturas, segundo dados apresentados pela companhia. O país também ocupa o segundo lugar no mundo em número de desenvolvedores que usam a API da OpenAI.

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Para Jay, porém, os números são apenas parte da explicação. O que realmente chamou a atenção da empresa foi a forma como os brasileiros incorporaram a IA ao cotidiano. “Há algo no ar no Brasil que está adotando a IA de uma forma muito mais natural”, disse o executivo. A expressão resume a percepção da OpenAI de que, no Brasil, a inteligência artificial não está sendo usada apenas para responder perguntas ou realizar tarefas pontuais. Ela aparece em conversas, na criação de imagens, no uso da voz e, cada vez mais, no trabalho.

O brasileiro está usando IA para trabalhar

Existe uma imagem de que o uso brasileiro de inteligência artificial seria concentrado em memes, brincadeiras e criação de imagens. Os dados apresentados pela OpenAI contam uma história diferente. Segundo a empresa, 35% das mensagens enviadas por brasileiros ao ChatGPT estão relacionadas ao trabalho. É justamente no mercado profissional que a OpenAI vê uma das maiores oportunidades para a próxima fase de sua expansão.

O número de licenças corporativas da empresa no Brasil cresceu cinco vezes em um ano. A companhia já trabalha com empresas como Nubank, Mercado Livre, Itaú e Localiza e pretende ampliar esse tipo de parceria. Para Jay, praticamente qualquer empresa que tenha relacionamento com consumidores pode repensar a forma como atende e conversa com seus clientes. “A IA agora te dá uma oportunidade de repensar como você pode engajar e criar um relacionamento mais profundo com seu cliente”, afirmou.

Mas existe um problema: as empresas ainda não sabem necessariamente como transformar IA em dinheiro. “É bastante difícil fazer com que a IA impulsione o ROI hoje”, afirmou Jay. Segundo o executivo, a inteligência já está disponível, mas ainda falta experiência sobre como implantá-la para que efetivamente gere resultado. Por isso, a OpenAI está investindo em uma equipe de engenharia de implantação, formada por profissionais que trabalham diretamente no ambiente dos clientes empresariais. “Essa equipe realmente vai para o ambiente do cliente empresarial para colocar a mão no teclado”, explicou.

A companhia pretende ampliar esse tipo de contratação no Brasil. Na visão de Jay, a fórmula depende de duas coisas: modelos cada vez mais inteligentes e profissionais capazes de descobrir como colocar essa inteligência para trabalhar. “Você precisa da inteligência de fronteira e precisa, eu suponho, de engenheiros de implantação de fronteira para saber realmente como obter o valor”, disse.

Durante o evento, o CTO do Itaú, Cadu Mazzei, explicou como o banco está usando inteligência artificial tanto para aumentar a eficiência interna quanto para mudar a experiência dos clientes. A estratégia, segundo ele, não é simplesmente automatizar tarefas existentes, mas repensar processos inteiros. “Para nós, a IA é muito mais do que tecnologia. É sobre transformação”. Cadu destacou a importância de dados confiáveis, permissões adequadas e mecanismos de controle para decidir o que a IA pode fazer sozinha e quando é necessária uma intervenção humana. “Para nós, é tudo sobre criar sistemas de confiança”.

O Brasil que a OpenAI conhecia mudou

Jay conhece o mercado brasileiro há cerca de 20 anos e sabe que empresas estrangeiras de tecnologia já enfrentaram dificuldades para transformar a popularidade de seus produtos no Brasil em receita. O ChatGPT, segundo ele, apresenta uma história diferente. O Brasil está hoje entre os cinco maiores mercados da OpenAI em assinaturas. “Essa é uma narrativa diferente daquela que experimentei no Brasil”, afirmou. Para Jay, consumidores e trabalhadores brasileiros passaram a enxergar valor suficiente na tecnologia para pagar por ela. A mudança ajuda a explicar por que a OpenAI decidiu aprofundar sua presença local.

A relação, porém, não é de mão única. Jay afirma que uma das razões para a companhia ampliar sua operação no país é justamente aprender com os brasileiros. A geração de imagens, por exemplo, é especialmente popular no Brasil — o país é apontado pela OpenAI como o número 1 nesse tipo de uso. A popularidade dos áudios também foi outro aspecto que teve que ser considerado pela plataforma.

Responsável por Expansão Internacional e Lançamentos da OpenAI, Emma Lalley informou que forma como os brasileiros se comunicam ajuda a explicar por que a tecnologia de voz ganhou tanta relevância. “As pessoas se apoiam muito em notas de voz para transmitir emoção e se comunicar em trânsito. Mas não apenas porque são convenientes, mas porque a forma como dizemos algo importa tanto quanto as palavras em si”, afirmou.

Foi nesse contexto que a executiva apresentou o novo modelo de voz da empresa, o GPT Live, capaz, segundo ela, de ouvir, falar e responder em tempo real. E a demonstração teve uma convidada especialmente brasileira: a cantora Alcione. A OpenAI exibiu uma conversa da artista com o sistema, explorando justamente aquilo que Emma havia destacado: espontaneidade, bom humor e a importância da maneira de falar. “A forma como dizemos algo importa tanto quanto as palavras em si”, pontuou a executiva.

A demonstração foi uma maneira de ilustrar uma das características que a OpenAI diz observar no Brasil: a tecnologia não está sendo utilizada apenas para produzir respostas, mas para estabelecer interações mais naturais. Segundo Jay, esse comportamento também serve como fonte de aprendizado para as equipes de produto e engenharia da companhia.

O segundo maior mercado de desenvolvedores

A força brasileira não está apenas entre os usuários do ChatGPT. “O Brasil agora ocupa o segundo lugar globalmente para desenvolvedores usando a API da OpenAI. É extraordinário. O Brasil está moldando o que esta tecnologia pode fazer”, ressaltou Emma, citando em seguida que a empresa tem funcionários brasileiros espalhados por diferentes regiões do país, de Porto Alegre a Governador Valadares e Fortaleza. E pretende ampliar essa comunidade.

A OpenAI anunciou um Hackathon em São Paulo e pretende voltar à cidade em novembro para realizar novamente o DevDay Exchange, sua conferência para desenvolvedores. A companhia quer estimular brasileiros a construir aplicações de IA para problemas que vão de produtividade de pequenas empresas a previsão de mudanças climáticas para cidades e agricultura. “Queremos inspirar mais desenvolvedores e fundadores a usar a IA para resolver problemas que antes pareciam impossíveis”, disse Emma.

Da universidade ao pequeno negócio

A empresa anunciou uma parceria para ampliar o acesso ao ChatGPT Plus para estudantes do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e informou que está financiando pesquisas locais envolvendo o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e cientistas ligados à Universidade de São Paulo (USP) e o Hospital das Clínicas, braço da universidade.

A intenção é fazer com que o desenvolvimento da IA no Brasil não seja apenas uma questão de importar tecnologia produzida no exterior. “Esses esforços ajudarão a garantir que o futuro da IA seja moldado por expertise brasileira e também fundamentado nas necessidades brasileiras”, disse Emma. Para a executiva, preparar estudantes e pesquisadores é uma forma de influenciar o que acontecerá nos próximos anos. Mas a empresa também quer interferir na maneira como a IA está sendo usada agora.

Mais de 1 milhão de advogados na mira



A OpenAI anunciou uma parceria com a Enter, startup brasileira de tecnologia jurídica que usa inteligência artificial para analisar processos judiciais em escala, para desenvolver um programa de alfabetização em IA que poderá alcançar mais de 1 milhão de profissionais jurídicos no Brasil. A preocupação é especialmente relevante em uma área na qual erros podem ter consequências importantes.

A ideia, segundo Emma, é ensinar os profissionais não apenas a usar a tecnologia, mas a verificar seus resultados e saber quando o julgamento humano deve prevalecer. “Os advogados precisam do treinamento para usar a IA conscientemente, para verificar seu trabalho e saber quando o julgamento humano vem primeiro”, afirmou.

A Enter, que atende cerca de 50 grandes empresas e processa milhões de documentos todos os meses, já usa modelos da OpenAI para interpretar e estruturar informações de processos, identificar padrões e ajudar equipes jurídicas a decidir como agir em cada caso. Cofundador e CEO da empresa, Mateus Costa-Ribeiro afirmou que a plataforma processa milhões de documentos todos os meses e utiliza modelos da OpenAI para interpretar e estruturar processos judiciais movidos contra seus clientes corporativos.

“A grande mudança conceitual que a Enter promoveu é poder conectar os pontos e encontrar padrões que eram impossíveis de rastrear na profissão jurídica e nos sistemas judiciais”, afirmou. A tecnologia pode analisar documentos, identificar padrões e até interpretar gravações relacionadas aos processos. Segundo Costa-Ribeiro, o objetivo é transformar um volume de informações que antes seria impossível de analisar em ações concretas para os advogados. “Era impossível antes da IA, mas agora estamos realmente permitindo qualidade em escala para o trabalho jurídico”, disse.

Ele cita um exemplo em que, a partir do uso da IA, A Enter identificou um comprovante de residência que havia sido adulterado e reutilizado mais de 200 vezes em processos contra diferentes companhias. O mesmo documento teria sido utilizado contra Itaú, Mercado Livre e Bradesco. Individualmente, cada empresa enxergava apenas os processos movidos contra ela. Ao cruzar milhões de documentos, porém, a tecnologia conseguiu identificar um padrão que passava despercebido. O exemplo resume uma das principais promessas da IA aplicada ao setor jurídico: encontrar conexões em uma quantidade de informação que seria praticamente impossível de analisar manualmente.

Pequenos negócios também estão no plano

Nas pequenas empresas, a OpenAI anunciou uma parceria com o Sebrae para oferecer um programa gratuito de alfabetização em IA a empreendedores de todo o país. “Queremos dar a esses empreendedores as ferramentas para construir novos negócios, alcançar mais clientes e crescer com a IA”, disse Emma. A companhia também assinou com a cidade de São Paulo, por meio da Prodam, uma carta de intenções para explorar aplicações de IA nos serviços públicos.

A próxima etapa

Segundo a companhia, pesquisas recentes estimam que a inteligência artificial poderia desbloquear quase R$ 1 trilhão em produção econômica adicional no Brasil até 2030. Questionado sobre a possibilidade de a OpenAI construir data centers no Brasil, Jay não anunciou nenhum projeto específico, mas deixou a porta aberta. “Estamos totalmente abertos a ter conversas e investigar o que isso pode parecer em termos de construção de data centers aqui”, afirmou.

A questão é estratégica para a companhia. A corrida pela inteligência artificial exige cada vez mais capacidade computacional. “O risco de não ter computação é muito maior do que o risco de ter demais neste ponto”. Se a OpenAI eventualmente decidir levar infraestrutura para o Brasil, a relação com o país ganhará outra dimensão. O Brasil deixaria de ser apenas um dos maiores mercados consumidores de IA e poderia passar a fazer parte também da infraestrutura que sustenta a tecnologia.