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Porsche é apreendido após dono postar vídeos a 300 km/h e com filha no colo

Segundo a investigação da Polícia Civil, as gravações ocorriam em rodovias de São Paulo e postadas na internet

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:45

Porsche apreendido após dono postar vídeos a 300 km/h e com filha no colo
Porsche apreendido após dono postar vídeos a 300 km/h e com filha no colo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um Porsche 911 GT3 RS foi apreendido em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital paulista, durante uma operação contra um influenciador digital e especialista financeiro na manhã de terça-feira (6). O proprietário do veículo de luxo é investigado por trafegar a mais de 300 km/h em rodovias do estado.

Segundo a investigação, o suspeito realizava manobras perigosas, trafegava em alta velocidade e compartilhava os vídeos nas redes sociais. Uma das gravações mostra o homem cortando o trânsito a 250 km/h. Outra mostra o velocímetro batendo a casa dos 308 km/h. Um terceiro vídeo mostra o motorista a mais de 100 km/h com a filha de 2 anos no colo, segurando o volante do Porsche.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Trânsito são Paulo Porsche

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