TRÂNSITO

Porsche é apreendido após dono postar vídeos a 300 km/h e com filha no colo

Segundo a investigação da Polícia Civil, as gravações ocorriam em rodovias de São Paulo e postadas na internet

Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:45

Porsche apreendido após dono postar vídeos a 300 km/h e com filha no colo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um Porsche 911 GT3 RS foi apreendido em São Bernardo do Campo, na região metropolitana da capital paulista, durante uma operação contra um influenciador digital e especialista financeiro na manhã de terça-feira (6). O proprietário do veículo de luxo é investigado por trafegar a mais de 300 km/h em rodovias do estado.