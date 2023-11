Porta-bandeira histórica tem bolsa revistada em aeroporto; família fala sobre racismo

Família conta que a idosa está com estado emocional abalado desde o ocorrido. Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Porta-bandeira histórica nos carnavais brasileiros pela escola de samba carioca Portela, Vilma Nascimento, conhecida como ‘cisne da passarela’, teve que retirar os próprios pertences de dentro da bolsa para provar que não tinha furtado nenhum item de uma loja do Aeroporto de Brasília. A abordagem, realizada por uma fiscal de segurança do estabelecimento, ocorreu na terça-feira, 21, e foi revelado nessa quinta-feira, 23, após publicações de familiares nas redes sociais.

De acordo com o portal G1 Rio de Janeiro, Vilma Nascimento, de 85 anos, estava voltando de Brasília para o Rio de Janeiro após ser homenageada na Câmara dos Deputados. Na solenidade, a sambista participou da inauguração de uma exposição dedicada a ela, no Dia da Consciência Negra, na segunda-feira, 20.

Na ocasião da abordagem, Vilma estava com a filha Danielle Nascimento à espera do voo, quando decidiu comprar um refrigerante na loja Duty Free Shop. Dentro do estabelecimento, ela chegou a ver perfumes, mas saiu da loja de departamento sem comprar. Momentos depois, retornou ao local para comprar a bebida.

Segundo relatos de familiares ao portal G1 Rio de Janeiro, quando voltou à loja, ela foi abordada por uma segurança, que teria dito que precisava ver a bolsa de Vilma em um lugar reservado. A filha, que já havia comprado chocolates, também chegou a ser abordada.

Ainda de acordo com o G1, Vilma ainda chegou a dizer que só abriria a bolsa na presença da polícia, mas Danielle começou a gravar a situação e insistiu para que a mãe cumprisse o que a funcionária pedia, já que estava próximo à hora da decolagem.

Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ouvir a filha perguntando à mãe se ela tinha esquecido de pagar algum produto. Vilma, no entanto, responde que nem sequer tinha comprado nada. “Eu? Não comprei nada. Como é que vou pagar?”, responde a idosa. A filha insiste: “Mãe, não fala nada. Só faz o que ela está pedindo e depois a gente vê. Tira tudo da bolsa, mãe”.

Nenhuma irregularidade foi encontrada e nenhum outro passageiro foi revistado, segundo a família. Após a abordagem, Danielle conta que não houve pedido de desculpas e que a cor de pele foi o potencial motivo utilizado para justificar a ação.

“Estamos tristes e traumatizadas até agora. Foi um absurdo!! Cheguei a perguntar se ela estava fazendo isso conosco por causa da nossa cor”, escreveu a filha no post.

Ainda de acordo com a família, Vilma se encontra com o emocional abalado, o que fez com que a glicose ficasse desregulada. Ela e a família compareceram à polícia na tarde dessa quinta-feira, 23, para registrar a ocorrência e prestar depoimento.

Em nota, a Duty Free Dufry Brasil, empresa do Grupo Avolta, onde a sambista foi abordada, pediu desculpas publicamente pelo “lamentável incidente”. A empresa diz que a abordagem foi “absolutamente fora do padrão” do grupo e que a fiscal de segurança foi afastada de suas funções.

No comunicado, a Dufry diz ainda que está reforçando todos os procedimentos internos e treinamentos dos funcionários para evitar que esse tipo de situação volte a ocorrer.

A Inframerica, concessionária que administra o aeroporto de Brasília, também emitiu nota, na qual diz repudiar qualquer tipo de ação discriminatória.