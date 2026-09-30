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Porteiro pode atuar como vigilante? Nova lei separa funções, exige curso e pode aumentar taxa no condomínio

Segurança patrimonial exige profissionais habilitados, e prazo para as adequações previstas no estatuto termina em setembro de 2027

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:27

Porteiro e vigilante de condomínio Crédito: Imagem gerada por IA

Condomínios que usam porteiros para executar também tarefas de vigilância patrimonial terão de rever a organização do trabalho. O Estatuto da Segurança Privada exige profissionais habilitados para os serviços de segurança e distingue essa atividade do controle de entrada e saída de moradores, visitantes e veículos.

A diferença está nas responsabilidades de cada função. O trabalho de portaria envolve o acesso ao condomínio. Já a vigilância patrimonial tem como finalidade proteger os bens e a integridade física das pessoas. A legislação mantém os serviços típicos de portaria, realizados sem armas de fogo, fora das exigências aplicáveis à segurança privada.

Na prática, a contratação como porteiro não habilita o funcionário a exercer tarefas próprias de vigilante. Para atuar na segurança patrimonial, é necessário cumprir os requisitos de formação da categoria. Cabe à Polícia Federal autorizar, controlar e fiscalizar os serviços de segurança privada.

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Essa reorganização pode chegar ao orçamento dos moradores. Segundo as informações divulgadas pelo R7, a remuneração de um vigilante é entre 40% e 50% maior que a de um porteiro. Assim, condomínios que hoje acumulam as duas atividades no mesmo posto podem ter despesas adicionais ao ajustar o quadro de funcionários ou contratar uma empresa especializada.

A preparação dos vigilantes inclui procedimentos que vão além da rotina de recepção. Síndico profissional em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, Celso Lima cita técnicas de vigilância patrimonial, abordagem de pessoas, primeiros socorros e brigada de incêndio entre os conteúdos da capacitação.

O prazo máximo previsto no estatuto para as adequações é de três anos a partir da publicação da lei, ressalvadas as situações com prazos específicos. Para os condomínios com serviço próprio de segurança privada abrangidos pela regra, o limite é 10 de setembro de 2027.