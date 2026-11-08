EXAME NACIONAL

Portões dos locais de prova do Enem 2026 são fechados neste domingo (8)

Candidatos que não conseguiram entrar até as 13h ficaram impedidos de realizar o primeiro dia do exame

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:09

Portões dos locais de prova do Enem 2026 são fechados neste domingo (8) Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Os portões dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram fechados às 13h deste domingo (8), seguindo o horário de Brasília. A aplicação do primeiro dia de provas começa às 13h30.

Neste domingo, os candidatos respondem às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. O tempo regular de prova é de cinco horas e meia, com encerramento previsto para as 19h.

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Os participantes precisam utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. A saída definitiva da sala com o caderno de questões só é permitida nos últimos 30 minutos de aplicação. Também é necessário permanecer no local por, no mínimo, duas horas.