Portões dos locais de prova do Enem 2026 são fechados neste domingo (8)

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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 13:09
Os portões dos locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram fechados às 13h deste domingo (8), seguindo o horário de Brasília. A aplicação do primeiro dia de provas começa às 13h30.
Neste domingo, os candidatos respondem às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. O tempo regular de prova é de cinco horas e meia, com encerramento previsto para as 19h.
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Os participantes precisam utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. A saída definitiva da sala com o caderno de questões só é permitida nos últimos 30 minutos de aplicação. Também é necessário permanecer no local por, no mínimo, duas horas.
Candidatos com solicitação de tempo adicional aprovada pelo Inep terão mais 60 minutos para concluir a prova, com encerramento às 20h. Já quem teve aprovado o recurso de videoprova em Libras terá acréscimo de 120 minutos, podendo permanecer até as 21h.