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Posto de combustíveis oferece até 10 litros gasolina de graça no dia de inauguração

Ação ocorreu no último sábado (19), durante a inauguração da unidade no bairro Nova Itália, em Valinhos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 23:26

Cada tipo de combustível possui uma característica diferente.
Combustível veicular Crédito: Agência Senado

Um posto de combustíveis ofereceu gasolina de graça durante a inauguração da unidade em Valinhos, no interior de São Paulo, no último sábado (19). A ação ocorreu no Posto Texaco Valinhos, localizado no bairro Nova Itália.

Para ter direito ao abastecimento gratuito, os clientes precisaram retirar um boné durante uma blitz realizada na sexta-feira (18), no mesmo endereço do posto. A distribuição ocorreu por ordem de chegada.

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Cada boné deu direito a um abastecimento gratuito de até 10 litros de gasolina para carros e 5 litros para motos.

Ação ocorreu no último sábado (19), durante a inauguração da unidade no bairro Nova Itália;A gasolina oferecida na ação era do tipo aditivada. O abastecimento gratuito foi válido somente no dia da inauguração.

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