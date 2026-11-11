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Posto é condenado a indenizar empresa em R$ 18 mil após abastecer caminhão com diesel e água

Justiça reconheceu que a presença de água provocou danos ao sistema de alimentação e injeção do veículo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:30

Posto é condenado a indenizar empresa em R$ 18 mil após abastecer caminhão com diesel e água Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um posto de combustíveis foi condenado a pagar R$ 18.143,29 a uma empresa pelos danos causados a um caminhão abastecido com diesel contaminado por água. A decisão é da 2ª Vara Cível da comarca de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e a decisão foi divulgada na segunda-feira (9).

O caso ocorreu em janeiro de 2021, quando a empresa abasteceu o veículo com diesel S10. Logo depois, o caminhão começou a apresentar falhas e parou de funcionar. Foi necessário acionar um guincho para levá-lo até uma oficina mecânica.

Durante a avaliação, o mecânico constatou, por meio de um scanner, que o sistema não atingia a pressão mínima de combustível. Ao retirar o filtro, encontrou água suja e com aspecto incomum. Também havia água no tanque. Todo o diesel foi drenado, e o reservatório passou por limpeza.

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R$ 5,69 – Posto Shell Paralela (gasolina comum) – Avenida Luís Viana, Paralela, Salvador. por Fahad Puthawala / Pexels

A oficina identificou danos em componentes do sistema de injeção, incluindo a bomba de alta pressão e os bicos injetores, que precisaram ser substituídos. Segundo o mecânico, o caminhão recebia manutenção periódica e havia passado por revisão em outubro de 2020, sem apresentar problemas semelhantes.

O posto negou que o combustível estivesse contaminado e afirmou manter controles de qualidade e monitoramento eletrônico dos tanques. Também alegou que os danos poderiam estar relacionados a problemas anteriores ou à falta de manutenção do veículo. A seguradora contestou a responsabilidade e afirmou que o limite de cobertura da apólice já havia sido utilizado em outro pagamento.

Uma perícia indireta concluiu que os danos eram compatíveis com a presença de água no diesel, que pode comprometer a lubrificação da bomba de alta pressão e atingir os injetores. O perito, porém, não conseguiu determinar a origem da contaminação.

Ao analisar as provas, o juiz considerou os depoimentos dos profissionais responsáveis pelo atendimento, os documentos dos reparos e as conclusões periciais. A decisão destacou que os registros de controle apresentados pelo posto não comprovavam a qualidade do combustível fornecido especificamente na data do abastecimento. Também não foram demonstradas as hipóteses de falha de manutenção ou de problemas preexistentes no caminhão.

A condenação foi fixada em R$ 18.143,29 por danos materiais. O valor não inclui R$ 374 referentes à substituição de uma peça do alternador, considerada sem relação com a contaminação. A seguradora também deverá ressarcir o posto pelas quantias decorrentes da condenação, respeitados os limites da apólice e a franquia contratual.

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