O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que está na reta final da elaboração do plano estratégico da estatal e que o documento deve ser aprovado no Conselho de Administração na próxima quinta-feira, 23. O tema foi discutido em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, nesta terça, 21. Também estiveram presentes os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira.



"Estamos na reta final para fechar o plano estratégico, então é natural que venha conversar sobre as diretrizes gerais e aprovar na quinta", disse ao sair do encontro. Prates afirmou ainda que a reunião foi "positivíssima" e que se trata de uma discussão normal sobre as diretrizes. "Não tem problema nenhum", afirmou.