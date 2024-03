ECONOMIA

Prazo de adesão a programa de obras na saúde termina nesta semana

Inscrição pode ser feita pelo site do InvestSUS

O prazo para adesão ao programa de retomada de obras na saúde termina na próxima sexta-feira (15). Dados do Ministério da Saúde apontam que 3,9 mil obras em todo o Brasil ainda estão disponíveis para reativação, mas dependem de sinalização do gestor. Para aderir ao programa, é preciso acessar o site do InvestSUS, atualizar o status da execução física da obra e se inscrever.