ALTA

Preço de alimentos tende a subir em meses de verão por condições climáticas, destaca IBGE

As condições climáticas desfavoráveis estão por trás dos aumentos nos alimentos nessa virada de 2023 para 2024, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo Alimentação e Bebidas saiu de um aumento de 1,38% em janeiro para alta de 0,95% em fevereiro dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O grupo contribuiu com 0,20 ponto porcentual para a taxa de 0,83% do IPCA do último mês.