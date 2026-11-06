LOJA DE ROUPAS

Prédio de quatro andares desaba no Brás, em São Paulo; 27 pessoas são resgatadas

Quatro vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para uma UPA; bombeiros usam cães farejadores para verificar se há outras pessoas sob os escombros

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 21:46

Prédio de 4 andares desaba no Brás, centro de São Paulo Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Um prédio de quatro andares desabou no final da tarde desta sexta-feira (6), na altura do número 192, da Rua Maria Joaquina, no Brás, região central de São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão no local e atendem a ocorrência. O local está totalmente isolado.

De acordo com a capitã Karoline Magalhães, porta-voz do Corpo de Bombeiros, 35 pessoas estavam dentro do imóvel, sendo que oito conseguiram sair antes da chegada da corporação. Os 27 que permaneceram foram resgatados e quatro foram encaminhados para a UPA da Mooca com ferimentos leves e quadro estável.

As causas do desabamento ainda não foram esclarecidas. A prioridade agora é verificar e confirmar que não há outras vítimas no imóvel. Para isso, cães farejadores atuam no local.

Imagens mostram o local sob uma pilha de escombros, concreto quebrado e metal retorcido. Apenas a estrutura da fachada segue de pé.