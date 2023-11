Prédio desaba em Gramado após rachaduras surgirem no solo

Um prédio residencial, localizado na Rua Ladeira das Acácias, no bairro Três Pinheiros, em Gramado, na Serra Gaúcha, desabou por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira, 23. Os moradores do Residencial Condado Ana Carolina já tinham sido avisados para deixar o local durante o início desta semana após forte temporal na região na última sexta-feira, 17, e rachaduras que apareceram na rua e no prédio.



O local estava isolado desde sábado, 18, e não houve registro de vítimas. Conforme a Prefeitura de Gramado, o prédio caiu dentro de seu próprio terreno e não atingiu o bairro Três Pinheiros.