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Prédio desaba sobre casa e deixa ao menos uma pessoa morta em SP; quatro crianças estão entre as vítimas

Estrutura caiu durante a madrugada na Penha e atingiu uma residência; segundo informações preliminares, dez pessoas foram atingidas e equipes de resgate continuam nas buscas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:32

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP Crédito: Defesa Civil/Divulgação

Um prédio em construção desabou sobre uma casa na Penha, zona leste de São Paulo, durante a madrugada deste sábado (12). Segundo informações preliminares das equipes que atuam no local, o acidente deixou dez pessoas atingidas, entre elas quatro crianças. Uma mulher foi encontrada morta pelos bombeiros.

As equipes de resgate continuam trabalhando no local para localizar e retirar as vítimas que permanecem sob os escombros. Um homem foi encontrado com vida, e os bombeiros também conseguiram estabelecer contato com uma criança.

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Defesa Civil/Divulgação
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Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação

O imóvel atingido fica na Rua Tequici. Segundo um morador da região, em conversa com o G1, um forte estrondo foi ouvido por volta das 2h. A construção caiu sobre uma casa de esquina onde vivia uma família, e parte dos escombros chegou até uma praça próxima.

O Corpo de Bombeiros mobilizou 18 viaturas para atender a ocorrência e realizar o trabalho de resgate. Equipes das Defesas Civis estadual e municipal também participam da operação.

Os profissionais atuam entre os destroços para localizar as pessoas que ainda podem estar soterradas. O Centro de Gerenciamento de Emergências acompanha a situação.

Chovia na região no momento do desabamento. A capital paulista enfrenta a passagem de uma frente fria, com previsão de chuva e ventos em diferentes áreas.

Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do prédio em construção. As causas deverão ser investigadas pelas autoridades.

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