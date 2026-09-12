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Prédio desaba sobre casa e deixa ao menos uma pessoa morta em SP; quatro crianças estão entre as vítimas

Estrutura caiu durante a madrugada na Penha e atingiu uma residência; segundo informações preliminares, dez pessoas foram atingidas e equipes de resgate continuam nas buscas

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 07:32

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP Crédito: Defesa Civil/Divulgação

Um prédio em construção desabou sobre uma casa na Penha, zona leste de São Paulo, durante a madrugada deste sábado (12). Segundo informações preliminares das equipes que atuam no local, o acidente deixou dez pessoas atingidas, entre elas quatro crianças. Uma mulher foi encontrada morta pelos bombeiros.

As equipes de resgate continuam trabalhando no local para localizar e retirar as vítimas que permanecem sob os escombros. Um homem foi encontrado com vida, e os bombeiros também conseguiram estabelecer contato com uma criança.

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP 1 de 4

O imóvel atingido fica na Rua Tequici. Segundo um morador da região, em conversa com o G1, um forte estrondo foi ouvido por volta das 2h. A construção caiu sobre uma casa de esquina onde vivia uma família, e parte dos escombros chegou até uma praça próxima.

O Corpo de Bombeiros mobilizou 18 viaturas para atender a ocorrência e realizar o trabalho de resgate. Equipes das Defesas Civis estadual e municipal também participam da operação.

Os profissionais atuam entre os destroços para localizar as pessoas que ainda podem estar soterradas. O Centro de Gerenciamento de Emergências acompanha a situação.

Chovia na região no momento do desabamento. A capital paulista enfrenta a passagem de uma frente fria, com previsão de chuva e ventos em diferentes áreas.