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Prefeito do PCdoB diz que vai manter artista bolsonarista no Réveillon do Recife: 'Respeitar diferenças'

Pedidos de cancelamento do show surgiram após Jorge declarar apoio a Flávio Bolsonaro na campanha presidencial

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 09:39

Victor Marques (PCdoB) Crédito: Reprodução

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), defendeu nesta segunda-feira (2) a presença de Jorge & Mateus no Réveillon da cidade. A apresentação virou alvo de pedidos de cancelamento nas redes sociais após a circulação de imagens de Jorge em um encontro de sertanejos que apoiaram a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Marques disse que a festa deve receber pessoas de diferentes posições políticas. “O Réveillon do Recife, assim como a nossa cidade, é extremamente plural e cabe todo mundo”, afirmou.

O prefeito lembrou que sempre votou em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e citou a defesa feita pelo presidente, reeleito em outubro, de superar as divisões após a disputa eleitoral. “Eu faço as palavras do presidente Lula as minhas. O Brasil precisa superar as divisões e não aprofundá-las”, disse.

As críticas à presença da dupla ganharam força depois que a prefeitura divulgou a programação da Virada Recife 2027, em 29 de outubro. Nove dias antes, Jorge havia participado do encontro com sertanejos em Nerópolis, em Goiás. Com a circulação das imagens, internautas passaram a defender um boicote e a cobrar que a prefeitura retirasse a dupla da programação.

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Jorge & Mateus estão anunciados para 27 de dezembro na Praia do Pina, na Zona Sul do Recife. Wesley Safadão, Xand Avião, Toque 10 e Priscila Senna também têm shows previstos para a mesma noite.