Prefeito flagra homem agredindo mulher em bar, imobiliza suspeito e aciona polícia; veja vídeo

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Esther Morais
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12:30
O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PL), conteve um homem suspeito de agredir uma mulher em um bar na noite de sexta-feira (6), no município da Região Metropolitana de São Paulo. Após a intervenção, o suspeito foi conduzido pela Polícia Municipal à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.
Segundo o prefeito, ele estava em uma espetaria recém-inaugurada na cidade, acompanhado de amigos e assessores, quando presenciou a agressão. Por volta das 22h, o homem teria puxado a mulher pelo braço e a levado à força para fora do estabelecimento.
Já na calçada, o suspeito teria agarrado a vítima pelos cabelos e continuado a arrastá-la. Ao perceber a situação, Boigues correu em direção ao casal, separou o homem da mulher e o imobilizou no chão. Pessoas que estavam próximas também ajudaram a conter o suspeito.
Delegado de Polícia há mais de 25 anos, Boigues acionou a Polícia Municipal, que encaminhou o homem à Delegacia de Itaquaquecetuba. A ocorrência foi registrada por meio de boletim policial.
Em publicação, o prefeito afirmou que a cidade mantém uma política de tolerância zero contra a violência contra a mulher. “Diante daquela violência física, tive de agir. Em Itaquá, é tolerância zero contra agressor de mulher”, declarou.
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