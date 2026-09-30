'MÁ FÉ'

Prefeitura cancela cadastro de taxista que cobrou R$ 30 mil de turista argentino por corrida de R$ 30

Investigado por estelionato, motorista disse à polícia que acreditava ter recebido uma “gorjeta”

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:22

Caso foi parar na delegacia Crédito: Reprodução

O motorista investigado por uma cobrança de R$ 30.350 a um torcedor argentino do Boca Juniors teve o cadastro de taxista cancelado pela Prefeitura de São Paulo. O passageiro havia sido informado de que pagaria R$ 30,75 pelo trajeto. O veículo utilizado também foi apreendido administrativamente. A informação é da GloboNews.

O Departamento de Transportes Públicos (DTP), responsável pelo cancelamento do Condutax, informou que está à disposição da polícia para colaborar com a investigação. O cancelamento foi divulgado na terça (29).

A cobrança ocorreu em 15 de setembro, antes do confronto entre São Paulo e Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após fazer o pagamento eletrônico, o turista percebeu que o débito em sua conta superava R$ 30 mil.

Passageiro cobrou motorista via app, sem sucesso 1 de 4

Sem conseguir uma resposta do motorista às mensagens em que cobrava a devolução, o argentino procurou a Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur). As conversas pelo celular foram encaminhadas à investigação.

“De qualquer maneira, tenha sido um erro meu ou não, a pessoa agiu de má-fé porque não devolveu o dinheiro”, disse o turista em entrevista ao portal G1.

À polícia, o motorista alegou que interpretou o pagamento como uma “gorjeta” ou “doação”. Depois de ter a devolução cobrada, ele declarou ter usado R$ 19 mil para quitar dívidas e propôs devolver R$ 1 mil por mês, sob a justificativa de que não conseguiria restituir toda a quantia de uma vez. Até agora, o torcedor recebeu R$ 11,7 mil de volta.