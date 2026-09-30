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Prefeitura cancela cadastro de taxista que cobrou R$ 30 mil de turista argentino por corrida de R$ 30

Investigado por estelionato, motorista disse à polícia que acreditava ter recebido uma “gorjeta”

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:22

Caso foi parar na delegacia
Caso foi parar na delegacia Crédito: Reprodução

O motorista investigado por uma cobrança de R$ 30.350 a um torcedor argentino do Boca Juniors teve o cadastro de taxista cancelado pela Prefeitura de São Paulo. O passageiro havia sido informado de que pagaria R$ 30,75 pelo trajeto. O veículo utilizado também foi apreendido administrativamente. A informação é da GloboNews.

O Departamento de Transportes Públicos (DTP), responsável pelo cancelamento do Condutax, informou que está à disposição da polícia para colaborar com a investigação. O cancelamento foi divulgado na terça (29). 

A cobrança ocorreu em 15 de setembro, antes do confronto entre São Paulo e Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Após fazer o pagamento eletrônico, o turista percebeu que o débito em sua conta superava R$ 30 mil.

Passageiro cobrou motorista via app, sem sucesso

Taxista foi contactado por mensagem de aplicativo por Reprodução
Mensagem do passageiro ao taxista por Reprodução
Passageiro tentou negociar com taxista por Reprodução
Caso foi parar na delegacia por Reprodução
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Taxista foi contactado por mensagem de aplicativo por Reprodução

Sem conseguir uma resposta do motorista às mensagens em que cobrava a devolução, o argentino procurou a Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (Deatur). As conversas pelo celular foram encaminhadas à investigação.

“De qualquer maneira, tenha sido um erro meu ou não, a pessoa agiu de má-fé porque não devolveu o dinheiro”, disse o turista em entrevista ao portal G1.

À polícia, o motorista alegou que interpretou o pagamento como uma “gorjeta” ou “doação”. Depois de ter a devolução cobrada, ele declarou ter usado R$ 19 mil para quitar dívidas e propôs devolver R$ 1 mil por mês, sob a justificativa de que não conseguiria restituir toda a quantia de uma vez. Até agora, o torcedor recebeu R$ 11,7 mil de volta.

A Polícia Civil entendeu que o motorista realmente agiu de má-fé. O taxista foi indiciado por estelionato cometido por meio eletrônico e responde em liberdade.

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