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Prêmio acumulado da Mega-Sena pode render R$ 419 mil por semana na poupança; entenda

Sorteio acontece nesta terça-feira (27)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:46

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio estimado de R$ 305 milhões da Mega-Sena, que será sorteado nesta terça-feira (27), pode transformar o ganhador em milionário não apenas pelo valor recebido, mas também pelo rendimento das aplicações financeiras. Com uma quantia desse tamanho, até investimentos considerados conservadores podem gerar centenas de milhares de reais em uma única semana, sem que o ganhador precise gastar o dinheiro principal.

Na poupança, considerando a remuneração mensal de aproximadamente 0,5964%, registrada em outubro de 2026, os R$ 305 milhões renderiam cerca de R$ 419 mil por semana, em uma estimativa proporcional. Em um mês completo, o retorno ficaria próximo de R$ 1,82 milhão. A aplicação é isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, mas o rendimento depende das regras vigentes e do período de aniversário do depósito.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

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