LOTERIAS

Prêmio acumulado da Mega-Sena pode render R$ 419 mil por semana na poupança; entenda

Sorteio acontece nesta terça-feira (27)

Wendel de Novais

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 08:46

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio estimado de R$ 305 milhões da Mega-Sena, que será sorteado nesta terça-feira (27), pode transformar o ganhador em milionário não apenas pelo valor recebido, mas também pelo rendimento das aplicações financeiras. Com uma quantia desse tamanho, até investimentos considerados conservadores podem gerar centenas de milhares de reais em uma única semana, sem que o ganhador precise gastar o dinheiro principal.

Na poupança, considerando a remuneração mensal de aproximadamente 0,5964%, registrada em outubro de 2026, os R$ 305 milhões renderiam cerca de R$ 419 mil por semana, em uma estimativa proporcional. Em um mês completo, o retorno ficaria próximo de R$ 1,82 milhão. A aplicação é isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas, mas o rendimento depende das regras vigentes e do período de aniversário do depósito.

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A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).