Prêmio da Mega da Virada aumenta; veja quanto é o novo valor

O prêmio da Mega Sena da Virada de 2023 já está em R$ 570 milhões, divulgou nesta terça-feira, 19, a Caixa Econômica Federal, gerenciadora da loteria. A previsão era de que o prêmio chegasse a R$ 550 milhões, o que já seria um recorde. Como as apostas continuam abertas até as 17h do dia 31, o valor da premiação deve aumentar ainda mais.



Até hoje, o maior prêmio pago em loterias no Brasil foi o da Mega Sena da Virada de 2022: R$ 541,9 milhões. Cinco apostas acertaram os seis números.