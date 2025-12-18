Acesse sua conta
Prêmio de R$ 850 milhões: veja os números mais sorteados na Mega da Virada

Estimativa é de prêmio de até R$ 850 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:17

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dezenas como 10, 33, 17 e 5 figuram entre as mais recorrentes nos resultados da Mega da Virada desde a criação do concurso, em 2009. Com o histórico em mãos, muitos apostadores já começaram a montar seus jogos para a edição de 2025, que está com apostas abertas e pode pagar um prêmio estimado em R$ 850 milhões no sorteio marcado para 31 de dezembro.

Ao longo de 16 edições, nenhum apostador levou o prêmio da Mega da Virada sozinho. Números repetidos em diferentes anos - caso do 10, sorteado em 2009, 2010, 2017 e 2018, e do 33, presente em 2012, 2018, 2021 e 2023 - alimentam as estratégias de quem acredita em padrões, embora a Caixa reforce que todos os jogos têm a mesma probabilidade.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
O valor recorde desta edição é impulsionado por mudanças recentes nas regras. A Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, ampliou de 62% para 90% a parcela da arrecadação destinada aos acertadores das seis dezenas. Com isso, o prêmio principal pode alcançar cifras bilionárias, dependendo do volume total de apostas.

Assim como ocorre nos concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o montante é dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, com cinco acertos, e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Até hoje, o maior prêmio individual da Mega da Virada foi registrado na edição de 2024, quando oito apostas dividiram mais de R$ 635 milhões. Desde 2009, a Caixa Econômica Federal já distribuiu R$ 4,4 bilhões apenas nesse concurso especial.

Entre os anos com mais vencedores, 2018 lidera, com 52 ganhadores, seguido por 2017, que teve 17 apostas premiadas. Já as edições de 2022 e 2023 terminaram com cinco vencedores cada. Os concursos com menos ganhadores ocorreram em 2009, 2020 e 2021, todos com apenas dois.

Histórico dos números sorteados

2024 – 01, 17, 19, 29, 50 e 57

2023 – 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 – 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 – 12, 15, 23, 32, 33 e 46

2020 – 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 – 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 – 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 – 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 – 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 – 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 – 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 – 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 – 14, 32, 33, 36, 41 e 52

2011 – 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 – 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 – 10, 27, 40, 46, 49 e 58

Números mais comuns no histórico

  • 10 – apareceu 5 vezes
  • 33 – 4 vezes
  • 5 – 4 vezes

Números que saíram 3 vezes

  • 17
  • 41
  • 56
  • 34
  • 58
  • 20
  • 3
  • 36

Prazos e horários

As apostas podem ser feitas até 31 de dezembro, dia do sorteio. Excepcionalmente, o prazo se estende até 20h30, uma hora além do limite tradicional.

Quanto custa apostar

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Também é possível participar por meio de bolões, com cotas organizadas pelas lotéricas ou pelo próprio apostador, sem cobrança de tarifa quando o grupo é montado pelo cliente.

Na Mega-Sena, os bolões podem ter de 2 a 100 cotas, com até 10 apostas por recibo, todas com a mesma quantidade de dezenas.

Onde apostar

Os jogos estão disponíveis nos canais oficiais das Loterias Caixa:

Casas lotéricas;

Portal Loterias Caixa;

Aplicativo Loterias Caixa;

Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas.

