Prêmio de R$ 850 milhões: veja os números mais sorteados na Mega da Virada

Estimativa é de prêmio de até R$ 850 milhões

Carol Neves

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:17

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dezenas como 10, 33, 17 e 5 figuram entre as mais recorrentes nos resultados da Mega da Virada desde a criação do concurso, em 2009. Com o histórico em mãos, muitos apostadores já começaram a montar seus jogos para a edição de 2025, que está com apostas abertas e pode pagar um prêmio estimado em R$ 850 milhões no sorteio marcado para 31 de dezembro.

Ao longo de 16 edições, nenhum apostador levou o prêmio da Mega da Virada sozinho. Números repetidos em diferentes anos - caso do 10, sorteado em 2009, 2010, 2017 e 2018, e do 33, presente em 2012, 2018, 2021 e 2023 - alimentam as estratégias de quem acredita em padrões, embora a Caixa reforce que todos os jogos têm a mesma probabilidade.

O valor recorde desta edição é impulsionado por mudanças recentes nas regras. A Portaria SPA/MF nº 1.656, do Ministério da Fazenda, ampliou de 62% para 90% a parcela da arrecadação destinada aos acertadores das seis dezenas. Com isso, o prêmio principal pode alcançar cifras bilionárias, dependendo do volume total de apostas.

Assim como ocorre nos concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Se ninguém acertar os seis números, o montante é dividido entre os ganhadores da faixa seguinte, com cinco acertos, e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Até hoje, o maior prêmio individual da Mega da Virada foi registrado na edição de 2024, quando oito apostas dividiram mais de R$ 635 milhões. Desde 2009, a Caixa Econômica Federal já distribuiu R$ 4,4 bilhões apenas nesse concurso especial.

Entre os anos com mais vencedores, 2018 lidera, com 52 ganhadores, seguido por 2017, que teve 17 apostas premiadas. Já as edições de 2022 e 2023 terminaram com cinco vencedores cada. Os concursos com menos ganhadores ocorreram em 2009, 2020 e 2021, todos com apenas dois.

Histórico dos números sorteados

2024 – 01, 17, 19, 29, 50 e 57

2023 – 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 – 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 – 12, 15, 23, 32, 33 e 46

2020 – 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 – 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 – 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 – 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 – 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 – 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 – 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 – 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 – 14, 32, 33, 36, 41 e 52

2011 – 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 – 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 – 10, 27, 40, 46, 49 e 58

Números mais comuns no histórico

10 – apareceu 5 vezes

33 – 4 vezes

5 – 4 vezes

Números que saíram 3 vezes

17

41

56

34

58

20

3

36

Prazos e horários

As apostas podem ser feitas até 31 de dezembro, dia do sorteio. Excepcionalmente, o prazo se estende até 20h30, uma hora além do limite tradicional.

Quanto custa apostar

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Também é possível participar por meio de bolões, com cotas organizadas pelas lotéricas ou pelo próprio apostador, sem cobrança de tarifa quando o grupo é montado pelo cliente.

Na Mega-Sena, os bolões podem ter de 2 a 100 cotas, com até 10 apostas por recibo, todas com a mesma quantidade de dezenas.

Onde apostar

Os jogos estão disponíveis nos canais oficiais das Loterias Caixa:

Casas lotéricas;

Portal Loterias Caixa;

Aplicativo Loterias Caixa;