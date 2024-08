SÃO PAULO

Presa em megoperação na Cracolândia foi candidata a vereadora pelo PT

A megaoperação policial deflagrada na terça-feira, 6, para combater uma série de atividades criminosas no centro de São Paulo terminou com a prisão de 10 pessoas, entre elas Janaína da Conceição Cerqueira Xavier, de 44 anos, que disputou as eleições municipais em 2020 pelo Partidos dos Trabalhadores (PT) para o cargo de vereadora. O Estadão não conseguiu contato com a defesa de Janaína.