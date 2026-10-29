BASTIDORES

Presidente do Senado articula acordo para barrar impeachment de ministros do STF e negociar indulto a Bolsonaro

Ainda não acordo fechado, segundo jornalista da GloboNews

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:10

Davi Alcolumbre Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

De olho na reeleição à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) articula uma aproximação com o bolsonarismo que pode envolver duas pautas: conter a pressão pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e negociar um eventual indulto a Jair Bolsonaro (PL). As informações são da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

O cálculo político passa pela possibilidade de enfraquecer uma candidatura adversária. Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS) são nomes considerados por uma ala da direita para disputar o comando da Casa. Um entendimento com o grupo de Bolsonaro poderia reduzir a resistência do PL à permanência de Alcolumbre e dificultar a articulação dessas alternativas.

Segundo a apuração de Sadi, interlocutores avaliam que conquistar o apoio do bolsonarismo mudaria significativamente a posição do presidente do Senado na disputa interna. A negociação aproximaria o interesse de Alcolumbre em continuar no cargo das demandas do grupo sobre a situação judicial do ex-presidente.

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A defesa pública desse movimento seria a pacificação institucional. Em conversas nos bastidores, Alcolumbre tem sustentado que o período posterior às eleições exige um novo ambiente de diálogo entre os Poderes.