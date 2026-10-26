BRASIL

Presidente do Senado descarta pautar impeachment de Moraes

Alcolumbre afirma a interlocutores ter ao menos 48 votos para continuar no comando da Casa e diz que ministros do STF não serão alvo

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:28

Alexandre de Moraes Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse a interlocutores que não pretende colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente de Alexandre de Moraes, de quem é próximo. A informação é da coluna de Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Segundo o colunista, Alcolumbre também afirmou reunir pelo menos 48 votos para continuar à frente da Casa. Sua avaliação é que a vitória de Lula ampliou as condições de enfrentar um candidato do PL na disputa pela presidência do Senado.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar 1 de 10

A sigla terá a maior bancada a partir de fevereiro, com 29 senadores, e pretende lançar Rogério Marinho (RN), que coordenou a campanha derrotada de Flávio Bolsonaro. Alcolumbre, porém, disse considerar possível “bater chapa” com qualquer candidato do partido.

Além do resultado presidencial, pesa a favor do atual presidente o interesse de legendas do Centrão em limitar a influência do PL, conforme a coluna.

Na Câmara, a articulação pela continuidade do comando já ganhou apoio público. Após uma reunião em 14 de outubro, representantes de União Brasil, PP, Republicanos, MDB, PSDB-Cidadania, Podemos, PSD e Solidariedade anunciaram respaldo à reeleição de Hugo Motta.

Em 2025, Motta conquistou a presidência com 444 votos, apoiado por uma coalizão de 17 partidos, entre eles PT e PL. Agora, conta também com a proximidade com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Jair Bolsonaro.

De acordo com Junqueira, o apoio formal de Ciro a Flávio Bolsonaro no segundo turno estaria condicionado, entre outros fatores, à permanência de Motta no cargo na próxima legislatura.

A coluna informa ainda que Alcolumbre pretende defender a nomeação de Rodrigo Pacheco ao STF neste ano. O ex-presidente do Senado assumiu uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).