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Presidente do Senado descarta pautar impeachment de Moraes

Alcolumbre afirma a interlocutores ter ao menos 48 votos para continuar no comando da Casa e diz que ministros do STF não serão alvo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:28

Alexandre de Moraes com gravata rosa de cachorrinhos
Alexandre de Moraes  Crédito: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse a interlocutores que não pretende colocar em votação pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente de Alexandre de Moraes, de quem é próximo. A informação é da coluna de Caio Junqueira, da CNN Brasil.

Segundo o colunista, Alcolumbre também afirmou reunir pelo menos 48 votos para continuar à frente da Casa. Sua avaliação é que a vitória de Lula ampliou as condições de enfrentar um candidato do PL na disputa pela presidência do Senado.

Ordem que os ministros do STF vão se aposentar

Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF
Cármen Lúcia (2029) por ROSINEI COUTINHO/STF
Gilmar Mendes (2030) por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Edson Fachin (2033) por Agência Brasil
Dias Toffoli (2042) por ASCOM/STF
Flávio Dino (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes (2043) por Rosinei Coutinho/STF
Kassio Nunes Marques (2047) por Felipe Sampaio/SCO/STF
André Mendonça (2047) por Carlos Moura/SCO/STF
Cristiano Zanin (2050) por Antonio Augusto
1 de 10
Luiz Fux (2028) por Gustavo Moreno/STF

A sigla terá a maior bancada a partir de fevereiro, com 29 senadores, e pretende lançar Rogério Marinho (RN), que coordenou a campanha derrotada de Flávio Bolsonaro. Alcolumbre, porém, disse considerar possível “bater chapa” com qualquer candidato do partido.

Além do resultado presidencial, pesa a favor do atual presidente o interesse de legendas do Centrão em limitar a influência do PL, conforme a coluna.

Na Câmara, a articulação pela continuidade do comando já ganhou apoio público. Após uma reunião em 14 de outubro, representantes de União Brasil, PP, Republicanos, MDB, PSDB-Cidadania, Podemos, PSD e Solidariedade anunciaram respaldo à reeleição de Hugo Motta.

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Em 2025, Motta conquistou a presidência com 444 votos, apoiado por uma coalizão de 17 partidos, entre eles PT e PL. Agora, conta também com a proximidade com o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Jair Bolsonaro.

De acordo com Junqueira, o apoio formal de Ciro a Flávio Bolsonaro no segundo turno estaria condicionado, entre outros fatores, à permanência de Motta no cargo na próxima legislatura.

A coluna informa ainda que Alcolumbre pretende defender a nomeação de Rodrigo Pacheco ao STF neste ano. O ex-presidente do Senado assumiu uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo a apuração, a ida de Pacheco ao Supremo faria parte de um entendimento com o governo para pautar a PEC da escala 6x1 entre o primeiro e o segundo turno. A votação nesse período é apontada pela coluna como um dos fatores que contribuíram para a reeleição de Lula.

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